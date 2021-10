Ten, který bývá dodnes považován za strůjce celého úspěchu. Odchovanec královehradeckého fotbalu si na turnaj do Rumunska přivezl životní formu a svými geniálními zákroky ohromil fotbalovou Evropu. Na mistrovství odchytal všech pět utkání, v zápase s Řeky dokonce udržel čisté konto. Recept dokázali najít až Španělé, kteří v prodloužení finálového klání zlomili český výběr dvěma slepenými brankami. I navzdory tomu si naprosto po zásluze vysloužil nálepku opory mužstva.

Ihned po turnaji se po jeho službách strhla sháňka, avšak Koubek nadále rostl v domácím prostředí. Až v roce 2015 jej oslovila Sparta a po ročním hostování v Liberci se postupně stal nadobro brankářskou jedničkou na Letné. Nakoukl rovněž do seniorské reprezentace a v roce 2017 si jej všimlo francouzské Rennes, kde následně prožil dvě životní sezony. Avšak před dvěma lety přišel nepovedený přestup za 200 milionů do Augsburgu, kde se zatím vůbec neprosazuje. Je čtvrtým nejdražším brankářem v historii Bundesligy, loni však neodchytal jediný zápas.

Brankář reprezentace Tomáš KoubekZdroj: Deník/ Archiv

2. Tomáš Kalas

Už na turnaji patřil mezi největší hvězdy a obrovský talent české fotbalové budoucnosti. Ještě před šampionátem podepsal jako teenager smlouvu s londýnskou Chelsea, která ho však ještě rok nechala hostovat v rodné Olomouci. V Rumunsku se ihned pasoval do role obránce číslo jedna, a dokonce výrazně pomohl k postupu do finále, když v semifinálové vypjaté bitvě se Srbskem přidal uklidňující branku na 2:0. Jedinou kaňkou bylo nepovedené prodloužení se Španělskem, kdy nechal dvakrát skórovat osamoceného Alcácera.

Nepostradatelný žolík reprezentace Tomáš KalasZdroj: Deník/ ArchivPo úspěšném mistrovství Evropy se poprvé přesunul do tréninkové akademie v Londýně, ale na sezonu následující byl poslán na hostování do Nizozemska. Zbytek jeho angažmá na Britských ostrovech pak provázelo spíše trápení. V zápasech nehrál a když se zrovna dostal do formy, tak jej trápila série zranění. Za celou dobu odehrál dvě ligové utkání, a proto byl později uvolněn na další hostování. Tlustou čáru za nepovedenou štací udělal Kalas v roce 2019, kdy se na čtyři sezony upsal druholigovému Bristolu, kde nyní patří mezi velké opory zadních řad.

3. Pavel Kadeřábek

Další z velkých tahounů defenzívy českých lvíčat na evropském turnaji. Před šampionátem působil v béčku pražské Sparty, kde však neuvěřitelně rychle vyrostl v hotového hráče. A tyto přednosti s přehledem zúročil i v Rumunsku, zaujal především skvělou prací na kraji zálohy. Ve finálovém zápase poté dokonce patřil mezi nejlepší hráče na hřišti. Po stříbrném triumfu se ocitl na hostování na Žižkově, ale už po půl roce si jej do hlavního týmu letenských vytáhl kouč Vlastimil Lavička.

Pavel Kadeřábek.Zdroj: ČTK/AP/Michael Probst

A dobře udělal. Za dva roky z něj vypiplal stavební kámen základní sestavy, která v sezoně 2014/15 předváděla úchvatnou jízdu i v pohárové Evropě. Bylo celkem pravděpodobné, že po takovém ročníku bude o Kadeřábka ve světě velký zájem. A také se tak stalo. V letní pauze se ozval německý Hoffenheim a rodák z hlavního města tak vyrazil na své první zahraniční angažmá. V západoněmecké vesnici časem našel s rodinou druhý domov, kde nyní začíná v modrém dresu již sedmou sezonu.

4. Ladislav Krejčí

Turnaj začínal jako benjamínek pražské Sparty, kluk, který by měl přesně na takovém turnaji ukázat, že se s ním musí počítat. A tehdy mladý záložník Krejčí splnil všechna očekávání do posledního detailu. V průběhu šampionátu z něj vyrostl hotový zabiják, jenž zápas od zápasu stále posouval hranice nemožného. Vše poté vykrystalizoval finálovým výkonem, kdy v 52. minutě dokonce vstřelil úvodní branku zápasu. A mohl být ještě slavnějším, kdyby v závěru prodloužení proměnil velkou šanci a poslal utkání do penalt.

A po evropském turnaji šla jeho forma ještě více nahoru. V další sezoně vstřelil v dresu Sparty šest ligových branek, byl dokonce blízko nominaci na Euro 2012 v Polsku. V sezoně 13/14 patřil mezi klíčové hráče při posledním titulu na Letné, v Evropské lize střílel jeden krásný gól za druhým. Jeho umu si rázem všimla italská Boloňa, kde nakonec Krejčí setrval čtyři roky. Po nepříliš uspokojivých výkonech poté vyslyšel své srdce a vrátil se jako volný hráč domů do Prahy. Nyní je však dlouhodobě mimo hru, zotavuje se totiž z nedávného srdečního zranění.

Fotbalista Ladislav Krejčí se vrátil po čtyřech letech do Sparty.Zdroj: AC Sparta Praha

5. Tomáš Přikryl

Do Rumunska odjížděl jako žolík Hřebíkova výběru, z turnaje se však vrátil jako nejlepší střelec týmu a jeden z hlavních tahounů stříbrného výběru. Nastartoval obrat v úvodním zápase proti Rumunsku, v posledním a klíčovém utkání základní skupiny dokonce sám rozhodl o výhře nad Řeckem. Olomoucký odchovanec se trefil se i v semifinále proti Srbsku, kdy už v šesté minutě nastartoval drtivý nástup lvíčat do zápasu. Na prázdno nakonec vyšel až ve finálovém klání se Španělskem.

Tomáš Přikryl.Zdroj: ČTK/Roman Vondrouš

Ihned po úspěšném představení na evropském šampionátu následoval očekávaný přestup do Sparty, kde se tak v jednu chvíli potkal hned se čtyřmi spoluhráči ze stříbrné party. A nutno říct, že na Letné vůbec nezklamal. Pravidelně nastupoval v základní jedenátce, dokázal se svou vůlí prosadit i v silné konkurenci Lavičkova výběru a zahrál si i Evropskou ligu. V zimě roku 2015 však o místo v sestavě přišel a odešel na hostování do pražské Dukly. Po něm se se Spartou nadobro rozloučil a odešel na čtyři sezony do města automobilů. Před třemi lety si poprvé vyzkoušel zahraniční angažmá v polské Jagiellonii, kde působí dodnes.