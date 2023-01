Není tak divu, že se West Ham po sérii nepovedených výkonů propadl na sestupovou osmnáctou pozici. Kritika na trenéra Davida Moyese i přístup hráčů ze strany expertů i fanoušků roste.

„Trenér Moyes není schopný reagovat na nepříznivý vývoj sezony. Je to jeden z nejkonzervativnějších koučů v historii Anglie, na tréninku není s týmem schopný vymýšlet nové věci, které by mohly zaručit lepší výsledky,“ píše web Claret and Hugh, který se pravidelně zaměřuje na dění ve West Hamu.

Negativní přístup hráčů

Kritické hlasy se snášejí na útočníka Michaila Antonia. Dvaatřicetiletý Angličan je pouhým stínem úspěšného hráče z minulé sezony. V loňském ročníku totiž Antonio nastřílel deset branek a k nim přidal ještě osm asistencí, v té letošní má na svém kontě pouhé dva góly a jednu asistenci.

Řeč přišla i na Tomáše Součka, kterému viditelně nesedí nová pozice v záložní řadě. „Souček je skvělý v odebírání míčů a hlavičkách, jeho gólovost ale vymizela. Obecně má záložní řada problém si kvalitně nahrávat a rozběhávat tím obranu soupeře,“ všímá si web Claret and Hugh.

Fanouškům se zase nelíbí negativní přístup hráčů. Oproti loňské sezoně, kdy se West Ham probojoval do pohárové Evropy, je vidět, že si Kladiváři na hřišti vyměňují vyčítavé pohledy. „Nejhorší na tom všem je vidět hráče v depresi a nemotivované. Ukazují to horší čísla naběhaných kilometrů, z řeči těla řady hráčů je znát frustrace,“ všímá si jeden z fanoušků.

Napravit reputaci u fanoušků může West Ham následující sobotu, kdy na domácím trávníku přivítá předposlední Everton.