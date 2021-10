Před zápasem dostal památeční dres, rozloučil se. Vladimír Darida, ještě na Euru kapitán národního mužstva, totiž po úspěšném šampionátu uzavřel reprezentační kariéru. Bylo to překvapení, sporému záložníkovi je teprve jedenatřicet, v Německu má velké jméno a výborné postavení. To měl ostatně léta i v národním výběru. „Ale už se nevrátím, je to nezvratné,“ vykládal srdcař.

V následném utkání se ukázalo, jaká je to škoda. Právě střed pole nefungoval, jak bylo v posledních dlouhých měsících zvykem. Zaprvé Daridovým odchodem (nakonec ani on nebyl během šampionátu vždy v základní sestavě), zadruhé dalšími absencemi, zatřetí úpadkem formy jednotlivých borců. „Nebylo to ideální, středová řada nehrála dobře,“ uznal sám kouč Jaroslav Šilhavý. Z výkonu srdce sestavy musel být ustaraný. Projděme si všechny tři body.

Absence jsou znát

Darida scházel především svou mobilitou. Vždy byl plícemi mužstva, neúnavný maratonec, který drží v Bundeslize rekord v počtu naběhaných kiloemtrů za zápas. Proti Walesu pohyb chyběl. „ Nechávali jsme tam soupeři hodně prostoru,“ kabonil se kouč. „ Špatně jsme si přebírali hráče, soupeř nám tam chodil při každé odražené standardce do brejků, přečísloval nás. Špatně jsme řešili obsazování hráčů, byli jsme rádi, že jsme nedostali v první půli víc gólů z protiútoků,“ vysvětloval.

Druhá nepříjemnost se opakuje. Realizační tým celý podzim počítá ztráty, které tentokrát dopadly i na inkriminované posty. Tomáš Holeš, borec s velkou formu a jeden z lídrů mužstva, sice na sraz dorazil, ale zranění ho do hry nepustilo. Pište si, že fotbalový kulturista by byl v základní sestavě. V tuto chvíli je nepostradatelný. K tomu jsou tu další absence: dlouhodobě schází Lukáš Provod, k němuž se přidal spoluhráč ze Slavie Petr Ševčík.

Oba by mohli citlivou část jedenáctky pozvednout. „Musíte měnit nominaci, skládá se z donominovaných hráčů, kteří na sebe nejsou zvyklí, musíte to překopávat. Nechci to omlouvat, ale je to skutečnost,“ pronesl Šilhavý. S tím lze jen těžko polemizovat. Pro další duel navíc bude scházet také vykartovaný Antonín Barák.

Špatný Král

Třetím faktorem je nedobrá forma opor. Týká se to dokonce i věhlasného Tomáše Součka, proti Walesu nebyl tak svěží jako obvykle. Rozhodně mu chyběl za zády Holeš, to je mírná omluva. „Především v první půli nebyl Suk ve své kůži,“ glosoval kapitánův výkon Šilhavý. Přesto si záložník West Hamu United tak nějak uhrál své, což se však rozhodně nedá říst o jeho spoluhráči z klubu.

Alex Král byl na vystřídání už v prvním poločase. Nedařilo se mu, bylo vidět, jak na něj dopadá fakt, že po příchodu do Londýna herně paběrkuje. „Alex nedávno přestoupil do West Hamu, rozkoukává se. Odehrál jedno velmi dobré utkání s Manchesterem, tam se mi velmi líbil,“ připomněl Šilhavý Králův nedávný světlý moment. „Nehrála dobře celá středová řada,“ zopakoval kouč, přímo Krále však (jak je jeho zvykem) nekritizoval.

Jeden klad se objevil. Velmi dobře se uvedl srtřídající Michal Sadílek. Univerzál se skvělými pohybovými předpoklady byl ihned znát. Je možné že v pondělí v Kazani, kde se Češi utkají s Běloruskem, dostane mnohem výraznější prostor.