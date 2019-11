Jste naštvaný?

Je to pro mě hořké. Nepředstavoval jsem, že bude takový průběh zápasu a ve finále, že prohrajeme. Byl jsem natěšený, že jsem dostal šanci, jenže konec je, jak říkám, hořký.

Vítězný gól Bulharska padl z ofsajdu. Mírní to trochu vaše rozladění?

Celou dobu jsem si myslel, že jde o ofsajdové postavení. Přišlo mi to divné, protože jsme byli hodně vysoko a Božikov hlavičkoval úplně sám. Samozřejmě mě to mrzí, ale zápas jsme si prohráli sami. Nehráli jsme vůbec dobře.

Kdy jste se dozvěděl, že budete chytat?

Včera večer mi trenér volal, že nastoupím. Prý si to zasloužím po tom, co se nyní děje. Byl jsem hrozně rád, ze začátku hodně zaskočený.

Trenér Šilhavý vám to oznámil po telefonu?

(směje se) Ne, jen mi volal, ať za ním přijdu. Byl jsem na pokoji, odpočíval jsem, tak mi volali. Byla to příjemná zpráva, byť jsem ji pobíral hůř. Ale ráno jsem si říkal, že jsem připravený a že se těším.

Na začátku jste byl nervózní, že?

Popravdě, byl jsem hodně. Chytat za český národní tým je něco neuvěřitelného. Nervozita na mě byla vidět, netrefil jsem dva tři výkopy. Těžko jsem do zápasu dostával, moc práce totiž nebylo.

Atmosféra byla špatná, kvůli trestu pro Bulhary za rasismus se hrálo na prázdném stadionu. Ovlivnilo vás to?

Na jednu stranu je dobré, že jsem byl na hřišti slyšet a organizoval obranu. Je ale smutné, když na stadionu nikdo není. Podobný zápas jsem zažil se Slavií proti Liberci, bylo to bez lidí. Připomíná to atmosféru „přáteláku“. Ale na výkon to vliv nemělo. Na hřišti jsme od toho, abychom předvedli maximální výkon, a zápas zvládli. Prohráli jsme si to sami, hráli jsme špatně. Jedem z Bulharska poražení.

Proč to tak je?

Nebylo to moc o fotbale, byl to spíš boj. Měli jsme spoustu ztrát, proto se hrálo hodně ve středu hřiště. Obě mužstva měla standardní situace, Bulharsko ji využilo. Pro diváka to moc nebylo. My jsme měli šance až na konci.

Na EURO pojedou tři brankáři. Reálně jste ve hře čtyři: vy, Tomáš Vaclík, Jiří Pavlenka a Tomáš Koubek. Hrál jste o nominaci?

Mistrovství je za dlouhou dobu, musím pořád předvádět pořád stoprocentní výkony. Je to jen o mně.