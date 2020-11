Ano, můžeme to říct bez jakýchkoliv pochybností. Trenér Jaroslav Šilhavý vytáhl českou reprezentaci z páchnoucí žumpy, kam spadla za jeho předchůdce Karla Jarolíma. „Musím říct, že se mi líbí, jak to dělá,“ netají bývalý záložník národního mužstva Marek Matějovský.

Hvězda: Jste silní

Výsledky jsou prvním – a zásadním – ukazatelem. Je tu však znatelný i herní posun. „Způsob, kterým se prezentujeme, zapadá do moderního fotbalu,“ usmívá se i sám Šilhavý.

Poslední výhra nad Slovenskem to ukázala. Mužstvo došlo k výsledku 2:0 velmi dobrým výkonem, útočným, pracovitým, s příspěvkem hlavních individualit.

„Máte velmi silnou generaci, kvalitní mužstvo,“ oceňuje Milan Škriniar, slovenský zadák. To jsou pochvalná slova z respektovaných úst, stoper Interu Milán je považován za velkého evropského hráče. Usilovala o něj Barcelona, mluvilo se i o zájmu Liverpoolu.

Ani on však v Plzni nebyl schopen zastavit Šilhavého soubor. Důvod? Týmovost. „Jdeme správnou cestou a může být jen líp. Každý sraz je to znát, jsme víc sehraní a výkony jsou lepší,“ libuje si útočník Zdeněk Ondrášek, autor druhé branky do slovenské sítě.

Při posledním třízápasovém srazu to platilo především v prvním poločase souboje s Izraelem a proti Slovensku. V Německu a ve druhé části střetu s Izraelci hra skřípala.

Příště v březnu

Přesto je čím dál jasnější, jakým směrem se mužstvo posouvá. Je zřejmé, že ve středové trojici budou za ideální konstelace Tomáš Souček, Alex Král a Vladimír Darida. Kapitán Bořek Dočkal je v tuto chvíli až za nimi.Králem pravé strany je bek Vladimír Coufal, nalevo zase roste křídlo Jakub Jankto. Jistota je také v bráně: Tomáš Vaclík a Jiří Pavlenka vládnou, proti Slovákům se silně připomněl Tomáš Koubek.

Útok čeká na uzdravení Patrika Schicka s Adamem Hložkem, za nimi je jako první dříč Ondrášek. „Mužstvo má svoji tvář. Výkony mají ustálenou laťku. Pana Šilhavého jsem zažil jako asistenta u nároďáku, vždy byl fajn. Myslím, že komunikace s hráči je jeho silnou stránkou,“ chválí Matějovský.

Ano, od toho se kouč odrazil při nástupu před dvěma lety, kdy byl mančaft dole. Postupně (s občasným zaškobrtnutím) přidává herní i taktickou kvalitu. „Jsem rád, jakým směrem se vydáváme, jak aktivně se prezentujeme v zápasech, mám pocit, že to je lepší než dřív,“ míní gólman Koubek.



Další prověrka přijde příští (našlapaný) rok. Vedle mistrovství Evropy se odehraje také celá kvalifikace o světový šampionát. Startuje se už v březnu.