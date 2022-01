Kdybyste zatoulali do ulic druhého největšího města Anglie a zeptali se místních fotbalových nadšenců na jméno Ferguson, snad úplně každý zvolí spojení slov trenér-gentleman. A bez ohledu na to, jestli zrovna potkáte fanouška United nebo konkurenčního City.

Šok ve světě fotbalu. Věhlasný Ferguson končí po 27 letech u Manchesteru

Rodák z Glasgow si díky své jedinečné image získal příznivce po celém světě. Na Old Trafford jej uctívali jako svého Boha, u soupeřů shledával jen a pouze upřímný respekt. Jeho pověstný výraz věčně žvýkajícího, ale za to klidného chlapíka, snad nikdy neomrzí.

Dříve amatér s dvěma hospodami, poté král střelců

A když se psal poslední ligový zápas Rudých ďáblů v kalendářním roce 2021, rozhodli se domácí příznivci popřát nejslavnějšímu koučovi klubové historie přímo na stadionu. Potlesk ve stoje, slzy v očích. Sir Alex slavil krásné jubileum 80. narozenin.

A birthday banner for Sir Alex Ferguson at Old Trafford ♥️ pic.twitter.com/nL8qDZVFUG — United Zone (@ManUnitedZone_) December 30, 2021

A jeho cesta od těch nejútlejších let, přes pár startů v dresu skotské reprezentace, až po 13. a zároveň rozlučkový ligový titul na lavičce Manchesteru United, píše naprosto krásný příběh. Ale pojďme pěkně od začátku.

Alex Ferguson se narodil v roce 1941 ve skotském Glasgow, kde později jakožto mladý klučina pracoval v loděnicích a k tomu měl navíc na starost dvě hospody. Jeho kariéra tak spíše směřovala do pohostinství. Fotbal bral jako koníček, na tréninky byl pochopitelně čas až po práci.

Brankářská legenda Mikloško: Odmítl jsem Fergusona, za rozhodnutím si stojím

Dlouho platil za pouhého amatéra, přesto se postupem času dokázal vypracovat v dravého útočníka s jedinečným tahem na branku. V roce 1966 získal korunu krále střelců skotské ligy, zahrál si za slavný klub Rangers, a dokonce si odsloužil pár startů v dresu národního týmu.

Na trenérskou dráhu nastoupil jako velice mladý již ve třiatřiceti letech, nejprve se v pozici manažera „oťukával“ po menších skotských klubech. Klíčový byl až jeho přesun do Aberdeenu, který dotáhl k historickému úspěchu.

Krušné začátky v United jej málem stály místo

Nejenže vytvořil z podceňovaného celku trojnásobného šampiona Skotska, ale v roce 1983 dokonce dosáhl na šokující triumf v Poháru vítězů pohárů. Ve finále si Fergusonova parta poradila se slavným Realem Madrid.

A kolem skotského mága se rázem začalo hemžit hejno evropských velkoklubů, jež by se o jeho služby mohly přetrhnout. Přesun do Anglie byl doslova na spadnutí. A v listopadu 1986 to konečně vyšlo. Na Old Trafford přivítali po sérii špatných výsledků nového manažera.

Avšak vynořit ze dna tehdy potápějící se posádku Rudých ďáblů bylo těžší, něž se mohlo na první pohled zdát. I Ferguson si prožil pořádně krušné začátky, v jednu chvíli nebyl úplně daleko od vyhazovu. Všechno zachránil až pohárový triumf v roce 1990.

Významný den pro United. Před 30 lety se týmu chopil Alex Ferguson

„Nebýt toho pohárového vítězství, jistě by se začaly objevovat spekulace, zda se na tohle místo vůbec hodím. Tehdy mi spadl kámen ze srdce,“ zavzpomínal Ferguson ve své vlastní knize.

Jenže od toho okamžiku se na Old Trafford všechno zlé proměnilo v hezké. Vlastně naprosto překrásné. Trenér Ferguson přestavěl celý svůj kádr, v kabině United udělal pořádek a kýžené ovoce se brzy dostavilo.

Práce s hvězdami, věčná sláva i ocenění od královské rodiny

Manchester se stal naprostou dominantou devadesátých let, kromě šesti titulů v lize přidal úspěchy rovněž v pohárové Evropě. Vrcholem se stal triumf v Lize mistrů z roku 1999, po kterém byl navíc královnou Alžbětou II. oceněn šlechtickým titulem.

Se vzácnou hodností Sira pokračoval v dokonalé jízdě i v první dekádě století následujícího. Po éře hráčů kolem Ryana Giggse, Paula Scholese či Davida Beckhama nastoupila nová hvězdná rota vedená nezapomenutelným útočným duem Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney.

Pohádkový návrat. Z teenagera je veterán, Ronalda dál žene touha po hlavní roli

A ta postupem času udělala z United historicky nejúspěšnější klub v Anglii. A ze Sira Alexe zase možná nejlepšího manažera všech dob. Skotský stratég získal vše, nad čím jeho konkurence jen bájně přemítala ve svých snech.

„Když jsem nastupoval, nenapadlo by mě, co všechno s United zažiju. Sesadili jsme z trůnu Liverpool a proměnili tento klub v absolutní číslo jedna,“ ohlédl se Ferguson za štací na Old Trafford.

Happy 80th Birthday, Sir Alex Ferguson!



? 2,155 Games

✅ 1,253 Wins

? 490 Draws

❌ 412 Defeats

? 50 Trophies



38 trophies – Manchester United

11 trophies – Aberdeen

1 trophy – St.Mirren



The 'GREATEST MANAGER' ever. pic.twitter.com/JclMD68WBh — ً (@TheFergusonWay) December 31, 2021

Své působení na lavičce Manchesteru ukončil v roce 2013, symbolicky na čísle 1500 odkoučovaných utkání. Na Rudé ďábly však nikdy nezapomněl. Ani v těch nejhorších časech. Dodnes sedává na Old Trafford v čestné lóži a společně s fanoušky věří v lepší zítřky klubu.

Jenže s jeho odchodem se postupně vytratila i ona sláva, jenž v průběhu uplynulého čtvrtstoletí neznala meze. Jako by se z tribun tiše ozývalo: „Fergie, prosím, vrať se.“