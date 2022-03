Bývalý hráč pražské Slavie přestoupil v zimě do Lokomotivu Moskva a nebylo jisté, jestli se v současné situaci dostane z Ruska k českému národnímu týmu, který se v pondělí sejde v Praze.

„V současné chvíli máme pro Honzu spojení sem. Poletí přes Bělehrad a Vídeň do Prahy. Jsou tam dva přestupy, ale je možné ho sem dostat,“ popisoval manažer reprezentace Libor Sionko.

Šilhavého trápí obrana, v útoku počítá se Schickem. Je natěšený, říká kouč

Složitá situace s cestováním mezi Ruskem a evropskými zeměmi je způsobena pochopitelně válkou na Ukrajině. Řada zemí totiž uzavřela svůj vzdušný prostor pro ruské aerolinie. Spojení s Ruskem tak obstarávají jen zahraniční dopravci, kteří do Ruska létají.

Ruský klub nedělá problémy

„Snad se do té doby, kdy by měl letět, nic nezmění. Podle posledních zpráv by neměl být problém ho sem dostat. Jeho klub taky nedělá žádné problémy,“ doplnil Sionko, kterého potěšil přístup pětadvacetiletého útočníka směrem k reprezentaci.

„Chtěl za každou cenu reprezentovat. Z jeho strany to nebyl vůbec žádný problém,“ okomentoval Kuchtův pohled na složité přesuny.

Baráž o MS: Šilhavý ukázal na Kuchtu, Lingra nebo Krejčího. Nechybí Schick

Kuchta, který s pražskou Slavií loni vyhrál titul, přestoupil do Ruska teprve letos v zimě. Za Lokomotiv od té doby naskočil do tří soutěžních zápasů, ve kterých vstřelil jeden gól. Před reprezentační přestávkou čeká moskevský celek ještě ligový zápas proti Achmatu. Poté už by se měl Kuchta připojit k národnímu týmu, který čeká barážový souboj se Švédskem.

V případě výhry mohlo být českým soupeřem ve finále souboje o mistrovství světa právě Rusko. To ale bylo v rámci sankcí vyřazeno. Vítěz duelu Česko – Švédsko se tak utká s Polskem, které postoupilo bez boje.