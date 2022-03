„Výchozí pozice je fantastická. Byli bychom alibisti, kdybychom říkali, že jsme si nepřijeli pro postup. Chceme vyhrát stejně jako každý zápas. Kdyby se nám to povedlo, bylo by to dobré i pro český koeficient,“ řekl pro klubovou televizi asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký.

Tučný bonus i koeficient

Slavia je posledním českým klubem v evropských pohárech a zároveň nadějí na patnácté místo v evropském koeificientu UEFA. To jako poslední zaručuje účast pěti tuzemských klubů v bojích o Evropu. „Vedeme o tři góly, ale zápas začíná za stavu 0:0. Nesmíme jen bránit výsledek, to by se nám vymstilo. Musíme hrát aktivně dopředu, nejlépe dát první gól a zápas zvládnout,“ uvědomuje si důležitost utkání i z pohledu koeficientu Ondřej Lingr.

Kamara se bere v kauze Kúdela jako vítěz: Cítím se ospravedlněn, stáhl obvinění

Doposud získala Slavia na bonusech za letošní vystoupení v konferenční lize lehce přes dvacet milionů eur (přibližně 500 mlionů korun), za případný postup si sešívaní mohou připsat další milion jako bonus. „Odveta bude ještě hodně těžká. LASK je v domácím prostředí daleko silnější, i když hrají v St. Pöltenu. Jsou to hodně nepříjemné zápasy kvůli standardním situacím, dlouhým autům. LASK bude muset dotahovat, což by nám mohlo vyhovovat,“ přemýšlí trenér Trpišovský.

Tvrdík je po operaci

Ještě před odvetou přišla ze slávistického tábora znepokojivá zpráva – šéf Jaroslav Tvrdík musel kvůli vážné nemoci na operaci.„Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík je po onkologickém operačním zákroku. Čeká ho zhruba čtyřměsíční pauza v pracovním procesu, chod klubu je dle dopředu nastavených procesů zajištěn,“ potvrdila zprávu Slavie prostřednictvím oficiálního twitterového účtu.

"My, kteří jsme s ním v užším kontaktu, jsme to věděli už od minulého týdne. V momentě, kdy mi to řekl, jsem celou noc nespal. Je to věc, která se mě osobně hluboce dotýká, protože jsme spolu delší dobu v dennodenním úzkém kontaktu. Je to náš šéf, všechny nás do Slavie přivedl, Slavii vybudoval. Je to člověk, ke kterému máme úzké vazby. Já s ním byl v kontaktu do posledního dne, než došlo k tomu zákroku," řekl Trpišovský.

Vážné zdravotní trable Tvrdíka. Musel na operaci, čeká ho delší pauza ve Slavii

Tvrdík vstoupil do Slavie v roce 2015, v dubnu 2016 se stal předsedou představenstva klubu. Z do té doby ve finančních problémech hrající Slavii vybudoval evropský velkoklub, který vyhrál čtyři ligové tituly, třikrát domácí pohár a účastnil se základní skupiny Ligy mistrů.