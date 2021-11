Český podnikatel získal ve West Hamu sedmadvacetiprocentní podíl, po Spartě tak své portfolio rozšířil o podíl v dalším fotbalovém klubu. Na východě Londýna se sejde s řadou Čechů a navíc bývalých slávistů. „Kladiváři“ v kádru mají Tomáše Součka, Vladimíra Coufala, Alexe Krále či Kateřinu Svitkovou.

Jak uvedl oficiální klubový web, Křetínský vyjádřil radost, že byl proces úspěšně dotažen. Brněnský rodák, který už se byl osobně podívat i na víkendovém utkání West Hamu, má prý pomoci i se snížením dlouhodobého dluhu.

Někteří z fanoušků však tak optimističtí nejsou. Naopak si všímají Křetínského angažmá na pražské Letné. „Začátek konce,“ stroze okomentoval transakci na Twitteru Chris Mills.

Woo hoo, the start of the end.



⚒️⚒️⚒️⚒️ — Chris Mills ⚒?⚒ #GSBOUT (@bomstickle) November 10, 2021

„Gratulace. To je nejlepší investice, jakou jste kdy udělali,“ píše naopak Mary.

Řada fanoušků je smířlivých a hodlá si počkat až na další vývoj, jiní zase přistupují k věci s nadsázkou. Jako třeba fanoušek, který zareagoval příspěvkem znázorňujícím Cristiana Ronalda.

A nechybí pochopitelně ani populární bramborový salát, který ve West Hamu proslavil právě Souček. „Bramborový salát pro každého!“ přeje si WestHamDan16.

Potato salad for everyone! ?? — Dan (@WesthamDan16) November 10, 2021

Budou na londýnském olympijském stadionu dříve vítat portugalskou superstar, nebo pořádat bramborové hody?

Češi hlavně vtipkují

Pokud jde o reakce českých fanoušků, ty se nesou spíše v humorném duchu. Většinou připomínají, že Křetínský za svého dlouhého působení ve Spartě (od roku 2004) moc úspěchů neposbíral.

Letenští za tu dobu vybojovali jen čtyři domácí tituly a i vydařené výsledky na mezinárodní scéně jsou spíše ojedinělé. Šéfovy zásahy do sportovního chodu klubu neprozrazují právě šťastnou ruku, stačí si vzpomenout na noční můru sparťanských fanoušků jménem Andrea Stramaccioni.

Moc velkou radost z Křetínského nové akvizice nemají ani slávisté, kteří mají ve West Hamu tři "své" fotbalisty - Tomáše Součka, Vladimíra Coufala a Alexe Krále. Například uživatel Josef Kolář si na Twitteru posteskl, že Křetínský teď vlastní i 27 procent sešívaného poloboha Součka…

Vyjadřují se i osobnosti. "Už mi psalo pár fanoušků, co vím a co mají čekat. Sám jsem zvědavý. Protože jedna věc je West Ham, ale nás také zajímá, co bude se Spartou," řekl Deníku bývalý brankář Luděk Mikloško, který s West Hamem spojil značnou část kariéry.

Pokud jde o samotnou Spartu, ta už se vyjádřila, že novinka nebude mít na chod pražského klubu žádný vliv.