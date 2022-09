„Věděli jsme, že tady bude hrozně složité uhrát dobrý výsledek, že budeme pod obrovským tlakem. Na tak kvalitního soupeře jsme nestačili. Možná je škoda, že jsme neudrželi stav 1:2 do půle, pak mohl být výsledek lepší. Nebo kdyby Chorý proměnil šanci po přestávce,“ litoval plzeňský kouč. „Bylo nám jasné, že si moc šancí nevytvoříme, a když už, tak jsme je potřebovali proměnit. To se nepovedlo, ale soupeř potvrdil hodně vysokou úroveň,“ doplnil.

Hodně důležitý byl gól inkasovaný v závěru první půle, kdy Dembele obral o míč Mosqueru. Vyčinil jste mu?

Mosquimu jsem to vyčetl. Byly poslední vteřiny první půle, měl tu situaci vyřešit jednodušeji. Ale vymýšlel fotbalové řešení a ztratil balon. Žádný kartáč ale o přestávce nebyl. Věděl jsem, že kluci dělají na hřišti, co můžou.

Za bezbrankového stavu jste tam měli dvě situace, kdy jste nedotáhli dobře rozehraný brejk. Byl tohle právě způsob, jakým jste se chtěli prezentovat?

Šli jsme do zápasu s tím, že nesmíme soupeři dávat prostor, a když to půjde vyrážet rychle dopředu. Tyhle akce byly dobře rozeběhnuté, ale nedotáhli jsme je k zakončení. Podobné to bylo ve druhé půli, kdy střílel Chorý po brejku vedle.

Určitě jste hráče upozorňoval, že si mají dávat pozor na střelce Lewandowského, přesto vám střelil tři góly…

Lewa potvrdil, že je to špičkový hráč, který se famózně prosazoval už v Bayernu a teď si přenesl skvělou formu i do Barcelony. Je to nejlepší útočník na světě a dneska to znovu dokázal. Jeho výběr místa v pokutovém území, rychlost s balonem i zakončení je fenomenální. Není jednoduché ho bránit.

Sedm hráčů ze základní jedenáctky hrálo Ligu mistrů poprvé. Mohlo to mít vliv?

Tohle těžké utkání je obrovská zkušenost pro všechny hráče. Těžko jim můžu něco vyčítat.

Už v úterý vás čeká doma další zápas Ligy mistrů s milánským Interem. Bude to po zkušenosti z Barcelony lepší?

Teď úplně na to nemyslíme, protože nás ještě předtím čeká ligové utkání v Olomouci, které je pro nás taky důležitý. Samozřejmě, že se budeme chtít z dnešního zápasu poučit i v Lize mistrů. Hrajeme s Interem doma, kde jsme silní a neprohráváme. Věřím, že jsme schopní odehrát dobrý zápas s lepším výsledkem.

Nemáte obavu, že po téhle porážce nadšení z toho, že hrajete Ligu mistrů vystřídá teď zklamání? Nezamává to se sebevědomím mančaftu?

To vůbec nechceme dopustit. Věděli jsme, že tady to bude nesmírně těžké. Tušili jsme, že nějaké góly můžeme dostat. Žádná taková porážka ve skupině Ligy mistrů nás nemůže položit. Musíme přijmout, že jsme narazili na soupeře, který je silnější než my.