Žádný zázrak. Lvíčata končí na "malém" Euru, hráči nedali jediný gól

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let na mistrovství Evropy do čtvrtfinále nepostoupili. Svěřenci trenéra Karla Krejčího v závěrečném třetím utkání skupiny B podlehli obhájcům zlata ze Španělska 0:2.

Karel Krejčí | Foto: Deník

Zápas ve slovinském Celje rozhodl střídající Dani Gómez dvěma góly v 69. a 78. minutě. "Lvíčata" nenavázala na předchozí remízy s Itálií a domácím Slovinskem (oba zápasy skončily 1:1) a v tabulce obsadila třetí místo. Spolu se Španěly do čtvrtfinále prošli Italové, kteří v souběžně hraném duelu deklasovali Slovince 4:0. Tři sestry nazpívaly fotbalovou písníčku. Ukaž kuráž bude hit pro Euro Přečíst článek › Jedna (nelichotivá) zajímavost? Češi nevstřelili jediný gól - oba jejich zásahy si dali soupeři sami. Reprezentace na třetím šampionátu za sebou nepřešla skupinovou fázi, play-off naposledy hrála před deseti lety. Historickým úspěchem jednadvacítky je zlato z roku 2002.