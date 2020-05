Srovnávat fotbal před koronavirovou dobou a ten, který se zrodil po nucené pauze, by sice přineslo řadu rozdílů, nicméně střílení branek či pohledné akce nezapomněli hráči ani po dvou dlouhých týdnech zápasové nečinnosti.

Jednu takovou akci předvedli i fotbalisté Borussia Mönchengladbach. Ti si šest minut před koncem utkání ve Frankfurtu hýčkali dvoubrankový náskok, který mohli dokonce ještě navýšit.

Ve středu pole se zásluhou dobrého napadání zmocnil jeden z hráčů hostí míče a poslal jej směrem na bránu. Zkoprnělá frankfurtská obrana nestihla zareagovat a rázem se na domácího gólmana řítila hned trojice fotbalistů Mönchengladbachu.

Brankář Trapp sice vyběhl, ale zbavit se ho činilo triu hostí asi takové potíže, jako by vůbec nebyl na hřišti. Před hráči v modrých dresech se tak otevřela dokořán zívající prázdná brána.

Hermoso palo a palo que dejaron Frankfurt y Gladbach para los últimos diez minutos. Lástima que el partido ya estaba definido hace rato. ¿La jugada más destacada? Este errado de Hoffmann + salvada de Hinteregger. pic.twitter.com/keLzcbwTuz — Tomás Incze (@TaiLeverkusen) May 16, 2020

To už se ale do vápna stihl sprintem dopravit snad jediný z domácích fotbalistů, z nichž hosté neudělali solný sloup. Rakouský zadák Martin Hinteregger si v tu chvíli zahrál na gólmana a Jonase Hofmanna, který se chystal dát definitivní pojistku na vítězství Borussie, vychytal zákrokem, za který by se nemusel stydět žádný bundesligový gólman.

Hosté ale i tak udrželi vítězství 3:1.