Zapomenout. To bude hlavní cíl fotbalistů Slavie po mači v Izraeli. Český šampion totiž vstup do Evropské ligy nezvládl, ve čtvrtek na půdě Beer Ševy prohrál 1:3.

Fotbalisté Hapoelu Beer Ševa se radují z gólu do sítě pražské Slavie v zápase Evropské ligy. | Foto: Profimedia

Už před výkopem si hosté uvědomovali, že je nečeká nic snadného. Viděli, jak zde dopadla Plzeň. A do toho ty zprávy o koronaviru – trenér Beer Ševy i jeho dva svěřenci neprošli testováním, stejně se však mohli zapojit do zápasu. Místní hygienici to dovolili, UEFA také. „Zvláštní doba,“ utrousil boss Slavie Jaroslav Tvrdík.