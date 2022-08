„Jasně, bylo to složité. Stejně jako v Turecku, ale po prvním zápase jsme si řekli, že nic nebalíme. Myslím, že nám to dnes vycházelo líp, získávali jsme hodně balónu presinkem, ale nedohrávali jsme situace. Měli jsme ve druhé polovině nějaké náznaky šancí. Je škoda, že jsme nevyhráli 2:1,“ hodnotil odvetu Michal Trávník.

Turecký gigant nenastoupil v úplně nejsilnějším složení. Proti poslednímu zápasu udělal portugalský kouč Jorge Jesus osm změn. Michal Trávník v tom, ale neviděl žádné oslabení.

„Jejich sestavou jsme se úplně nezabývali, mají na každém postu kvalitu. Zabývali jsme se sami sebou. V Turecku jsme hráli trochu jiné rozestavení, dnes jsme to změnili a bylo to lepší. I já jsem se v tom cítil líp, byl jsem víc ve hře.“

Kouč Martin Svědík svoje svěřence kritizoval za přehnaný respekt k soupeři. Paradoxně z domácího týmu spadl s prvním gólem ve vlastní síti.

„Po inkasovaném gólu nás to nakoplo. Spadlo to z nás už úplně. Řekl bych, že nám to pomohlo. Bohužel, nevyužili jsme ani náznaky našich příležitostí,“ povídá záložník Slovácka.

Po inkasované brance svěřenci Martina Svědíka během dvou minut srovnali. Centr Doskiho z levé strany prodloužil hlavou do Holzer. Míč se dostal k Michalu Trávníkovi, jenž z bezprostřední blízkosti ještě nepřekonal Bayındıra. Gól do sítě dorazil Šašinka.

„Vadí mi, že gól nepadl už z mojí střely. Nechce mi to tam teď spadnout, věřím, že se to brzy prolomí. Je důležité teď dobře zregenerovat a připravit se na další zápas. Myslím, že by s tím neměl být problém,“ dívá se nedělnímu ligovému duelu Trávník a na závěr ještě zhodnotil atmosféru a návštěvu. V hledišti bylo 6 520 diváků. „Myslím, že atmosféra byla super. Že nebylo úplně plno? Přišlo dost lidí, vstupenky také nebyly nejlevnější.“