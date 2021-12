V 39 soutěžních zápasech se trefil hned dvacetkrát. Na hřišti byl téměř nezastavitelný. Měl rychlost, sílu a zejména jedinečný čich na góly. Slavia se Simových výkonů zkrátka nemohla nabažit.

Svými trefami dotáhl sešívané do jarních bojů v evropských pohárech, kde to však začalo mírně skřípat. Simu postihly nečekaná zranění, která nepříjemně promluvila do jeho stávající formy. Zdálo se, že senegalskému zabijákovi došel benzín.

Zájem po celé Evropě, ale Simův plamen pomalu hasl

Jenže poté přišlo odvetné utkání na půdě anglického Leicesteru a Abdallah Sima dobře věděl, že v tomto zápase už nesmí zklamat. Nezklamal. Krásnou trefou k tyči pojistil výhru Pražanů a na Britských ostrovech vzbudil nevídané haló.

Kdo je ten šikovný dlouhán, který po place běhá jako neúnavný gepard? Na senegalský objev se začaly vyptávat firmy jako West Ham, Arsenal či Brighton. Zájem byl i v Německu nebo Itálii.

Simova cena rostla každým zápasem. Boss Jaroslav Tvrdík už zásoboval své příznivce na twitterovém účtu, že se brzy chystá obrovský prodej za doslova astronomické peníze. Problém byl ale v tom, že forma útočníka s číslem 12 přestala po čase růst, ba naopak strmě klesala.

„Není to on. Zápasové manko mu nesmírně chybí, je to vidět. Není se čemu divit, když se musí po neustálých zraněních vracet zpět do tréninkového procesu,“ povzdechl si tehdy slávistický kouč Trpišovský.

Nevyšel ani vstup do nového ročníku. Slavia chtěla mermomocí vybojovat postup do Ligy mistrů, ale po neúspěšném předkole zbyly sešívaným jen slzy pro pláč. A Simovy tehdy tak opěvované výkony se vytrácely někde v dáli.

Na realizaci vysněného přestupu už zkrátka nebyl čas. Vypadalo to, že senegalský klenot zůstane nadobro v hlavním městě. Až se téměř za minutu dvanáct ozval anglický Brighton, který Simu vykoupil za 7,5 milionů liber (asi 250 milionů korun).

Lekce mezi juniory jako restart kariéry?

V prostředí fotbalové smetánky se však dvacetiletý forvard příliš dlouho neohřál, ihned po přivítání totiž zamířil na hostování do druholigového Stoke City, snícího o velkém návratu do Premier League.

A tady měl jediný úkol: střílet branky jako na běžícím páse a opět v sobě probudit vrozený instinkt zabijáka. Jenže po vytoužené premiéře v základní sestavě přišlo zranění kotníku a Sima téměř na dva měsíce zmizel z fotbalových trávníků.

Týmu chyběl hned jedenáct soutěžních zápasů. A když už byl zrovna zdravý, tak pro změnu paběrkoval jako pouhý náhradník. V dresu Stoke tak prozatím odehrál jen 73 minut, což je sakra málo na to, abyste přesvědčili manažery slavné Premier League.

Kladiváři rezaví. Kouč kritizoval smolaře Coufala, West Ham hledá cestu z krize

Světlo na konci tunelu se však přeci jen rozsvítilo. V pondělí nastoupil již zotavený Sima v základní sestavě juniorky Stoke a předvedl vskutku nevídanou jízdu, když dvěma brankami zařídil vítězství nad Southamptonem 3:0.

„Je to výjimečný hráč, který bude mít našemu klubu co ukázat. Zatím jsme mírně zklamaní, že jsme ho v této sezoně moc neviděli,“ prozradil asistent trenéra Stoke Dean Holden.

Brighton potřebuje střelce, Sima pro změnu góly

Druhý nádech, nebo jen pouhý výkřik do tmy? Sima už zase trénuje s prvním týmem a nenápadně vyhlíží comeback do červenobílého dresu. Ten se však zatím odkládá na neurčito.

Během včerejška totiž klub přispěchal s nepříjemným oznámením, že ruší své nejbližší utkání z důvodu výskytu koronaviru v kabině prvního týmu. Problém, který zejména v posledních dnech trápí celou fotbalovou Anglii.

I přesto však v Brightonu pořádně zbystřili zrak. Není totiž žádným tajemstvím, že se Albion navzdory příjemnému umístění v tabulce letos střelecky trápí, a nový impuls do ofenzívy by tak rozhodně přišel vhod.

A slick team move finished off by Abdallah Sima ?#SCFC ?⚪️ — Stoke City FC (@stokecity) December 7, 2021

Ale k tomu má Sima zřejmě stále hodně daleko. „Snad mu výkony za juniorku umožní získat víc času na hřišti a zlepšovat se. Návrat do Brightonu v lednu však nevypadá moc pravděpodobně,“ píší tamější média.

I tak může být Simova premiéra v nejslavnější lize světa blíže, než se v současné chvíli zdá. Čas na to dvacetiletý mladík má do konce ledna. Fotbalová maturita na ostrovech právě začala.