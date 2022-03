Nepolapitelný Sor. Aby nás nevyřadili za nepřiměřenou rychlost, žertoval kouč

Přesto existuje reálná šance na posun. Aby mistrovská Slavia smazala ztrátu 0,6 bodu a patnácté Řeky, potřebuje projít do semifinále a získat o čtyři body více než PAOK. Tedy minimálně jednou zvítězit a remizovat, naopak Řekové už by nesměli připsat nic.

Na přímý souboj obou klubů mohlo dojít ve čtvrtfinále Konferenční ligy, páteční los ale Slavii nepřál. Sešívaní si střihnout repete ze skupiny s Feyenoordem.

Ve třetím čtvrtfinále za čtyři roky stojí slávistům v cestě soupeř, se kterým se střetli už v základní skupině – Feyenoord.



První utkání se sehraje 7. dubna v Rotterdamu, odveta o týden později v Edenu.



? #UECLdraw ➡️ https://t.co/MaNxt0TsoH pic.twitter.com/YDfcQ3DcxZ — SK Slavia Praha ??? (@slaviaofficial) March 18, 2022

Pražané začnou dvojzápas s třetím týmem nizozemské ligy 7. dubna v Rotterdamu, odveta je na programu o týden později v Edenu.

„Čeká nás silný tým, který detailně známe. Už jsme si to zkusili, víme, jaký tam je stadion a jaká je tam atmosféra, nemělo by nás to tolik limitovat,“ řekl po losu trenér Jindřich Trpišovský. Venku Slavia prohrála 1:2, doma remizovala 2:2.

Slavia je ve čtvrtfinále! Postup řídil rychlík Sor, sešívaní dostali dvě červené

Mimochodem, pokud český mistr přejde přes nizozemský klub, v semifinále by mohl narazit na PAOK. Ten se utká o postup s Marseille.

Pořadím koeficientu může zamíchat válka na Ukrajině. Pokud UEFA nezruší zákaz startu ruských klubů v mezinárodních soutěžích, tuzemské týmy si polepší. Rusko je na desátém místě a kdyby se žebříček sestavoval bez něj, jsou Češi právě patnáctí.