„Výsledek odpovídá, domácí samozřejmě byli lepší, ale výsledek je možná krutý,“ říkal trenér Pavel Vrba. „V Praze to pro nás byla základní škola, tentokrát střední,“ uznal.

Zápasový den nebyl pro Spartu vůbec přívětivý. Už před utkáním bylo jasné, že kvůli zranění nebude moc nastoupit tahoun Hložek. Původně se zdálo, že na jeho místo pod hrotovým útočníkem naskočí kapitán Dočkal, ale ten nakonec zůstal mezi náhradníky. Zase se tak ukázalo, že dlouhodobého lídra už nemíní trenér Vrba výrazněji využívat v těch nejtěžších utkáních.

Další potíž přišla už v 6. minutě duelu. V tu chvíli se zranil stoper Čelůstka, musel vystřídat. Místo něj přišel na hřiště nepříliš vytěžovaný Nor Vindheim. Seveřan nezahrál špatně, to je celkem zajímavá zpráva pro Spartu. Zato Čelůstkovo marodění je velmi nepříjemné pro národní mužstvo, které v příštích dnech čeká završení kvalifikace mistrovství světa.

⏰ KONEC



Bohužel, po většinu zápasu jsme předváděli sympatický výkon. Šance jsme ale nezužitkovali a domácí byli produktivní. #acsparta pic.twitter.com/pMTg8uENY1 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) November 4, 2021

Další nepěknou zvěstí byl opětovně potvrzený rozdíl mezi oběma mančafty. Ač to ve hře nevypadalo tak markantně, v klíčových místech na hřišti se ukázal obří rozdíl v kvalitě.

Nakonec i známý trenér Josef Csaplár vždycky říkal: „Fotbal na půlce umí hrát každý. Ve vápně ne.“ V Lyonu se to potvrdilo.

Sparta měla minimálně dvě šance, hlavičku Krejčího mladšího, jeho střelu z malého vápna. Za příležitost lze brát také pozici střídajícího Karabce. Ani jeden z nich se však v zásadní chvíli nezachoval chladnokrevně jako soupeř.

Karl Toko Ekambi z Lyonu se raduje ze svého gólu proti Spartě.Zdroj: ČTK

V první půli ještě Alžířan Slimani v úniku zaváhal, ale po hodině hry se trefil dvakrát během tří minut. Nejprve provedl perfektně blafák, poté se prosadil hlavou. Bylo jasno. V nastaveném čase se Lyon prosadil potřetí.

Bylo to jen vyústěním jeho kvality, udeřil, když potřeboval. Ve dvou utkáních nastřílel Spartě sedm branek, to je nepříjemné číslo. Přesto Letenští dál budou hrát o postup do jarní části soutěži.