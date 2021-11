A se stejným očekáváním přicházel také do slavné Barcelony. Katalánskou metropoli provázela už nějaký ten pátek obrovská krize, a právě argentinský šikula měl být tím spasitelem, jenž vrátí gigantickou značku zpět na výsluní.

Ona samotná představa dvojice Messi-Agüero v jednom útoku naháněla husí kůži nejedné španělské defenzívě. Jenže poté se stalo něco, co sám pětinásobný šampion Anglie vůbec nečekal.

„Sbohem, Barcelono, loučím se.“ A jeho celoživotní přítel božský Leo byl rázem fuč. Na Camp Nou přicházel, aby si splnil svůj velký sen: zahrát si s Messim v týmu. Jenže ten rychle nabral směr Paříž.

A Agüerovi tak zbyly jen oči pro pláč. Tehdy ještě trenér Barcelony Ronald Koeman mu však přislíbil, že z něj udělá klíčového útočníka po boku Memphise Depaye. Cíl? Najít vhodné nástupce slavného dua Messi-Suárez.

Útočník Sergio Agüero se stal nejlepším střelcem v historii Citizens.Zdroj: ČTK/AP/Dave Thompson

Začátek sezony ale vůbec nestihl, léčil poraněné lýtko. Poprvé se v dresu Barcelony objevil až v říjnovém klání proti Valencii. Tehdy odehrál jen čtyři minuty.

Jenže nastartovat tehdy tak rozjetou mašinu se na Pyrenejském poloostrově vůbec nepovedlo. Jediný kompletní zápas stihl odehrát na konci uplynulého měsíce na hřišti nováčka z Vallecana, kde asistoval u potupné porážky 1:0 a rovněž definitivního konce holandského kouče.

A v pořadí teprve druhé utkání v základní sestavě jej čekalo v domácím představení proti Alavési. Jinak otrávení fanoušci Katalánců se zase po dlouhé době měli z čeho radovat. Hvězdného Kuna konečně spatří tak, jak se na něj těšili.

Avšak po čtyřiceti minutách přišel šok. Argentinský útočník se z ničeho nic svalil k zemi a slavným stadionem Camp Nou zavládlo úplné ticho.

Zdroj: Youtube

Co se děje? Agüero se svíjel bolestí, jen těžko lapal po dechu. Z hřiště jej pak dokonce musela doprovázet záchranná služba. A pod jejím velením také ihned odcestoval do barcelonské nemocnice.

Ten, kdo se těšil na jedinečné kousky z repertoáru bývalého hrdiny Citizens, měl po náladě. Několik týdnů se jen velmi těžko skládal dohromady, aby mohl konečně obléct červenomodrý dres. A po dvou týdnech přišla další, mnohem horší zpráva.

Aguero is reportedly considering retiring from football with his heart issues 'more complicated' than first expected ?