„Samozřejmě, že je to smutné a jsme zklamaní, jak zápas dopadl. Zasloužili bychom si hrát i zápas v Polsku a tam se o to poprat. Každý hráč, co nastoupil do utkání, udělal maximum pro to, aby se zápas povedl. I Švédové byli nakonec překvapení, jak moc jsme je potrápili a jak to s námi měli těžké. Je škoda, že mistrovství světa bude bez nás,“ vrací se dvaadvacetiletý záložník k zápasu ve švédské Solně.

Krejčího reprezentační debut: Pozdrav rodině na tribunu a maminčiny slzy

Tam Češi nepodali vůbec špatný výkon a s domácím celkem dlouho drželi krok. Postupem času ale hráčům docházely síly a připravená střídání se trenérovi Jaroslavu Šilhavému příliš nepovedla. Utkání dospělo za bezbrankového stavu až do prodloužení, kde po stupňujícím se tlaku rozhodl Robin Quaison. Finále baráže o mistrovství světa s Polskem si tak zahrají seveřané.Byli to přitom Češi, kdo jako první dostal v zápase balón do sítě. Už v jedenácté minutě rozehrál Sadílek rohový kop a Jan Kuchta pohotově poslal míč do brány.

Sudí však branku neuznal kvůli předchozímu faulu Jakuba Brabce.„Standardní situace zahrávám i v klubu. Nijak zvlášť je ale netrénuju. Většinou den před zápasem máme trénink standardek, kde si je vyzkouším. V týmu máme ale i jiné kvalitní zahrávače. Byli jsme z nich v posledním zápase nebezpeční,“ vrací se k možné zbrani českého výběru Sadílek.Ten už se teď s týmem zpátky v Praze připravuje na nadcházející utkání. Všichni doufali, že se budou chystat na Polsko, místo finále baráže si ale zahrají jen přátelské utkání s Walesem v Cardiffu.

S rozestavením panuje spokojenost

„Pořád tam zklamání z předchozího zápasu je. Včera k nám už mluvil trenér s realizačním týmem a říkali, že se budeme muset přepnout do zápasového mód, ve Walesu podat co nejlepší výkon a vyhrát tam. Všichni s ním souhlasíme a doufáme, že se to podaří. Snad navážeme na výkon ze zápasu se Švédskem,“ přeje si majitel devíti reprezentačních startů.

„Wales v baráži postoupil. Víme, že je tam Bale, který proti nám poslední zápas nehrál. Je to klíčový hráč, na kterém hra stojí. Uvidíme, v jaké sestavě Wales nastoupí. Ukážeme si videa a vymyslíme na ně plán,“ doplňuje.

Češi absolvovali po návratu do hlavního města regenerační trénink a doplnění sil se budou věnovat i během soboty. Od neděle se pak už začnou připravovat na soupeře a trenéři budou vymýšlet, jakou sestavu vyšlou do boje. Proti Švédsku totiž vsadili netradičně na tři stopery.

„Na to, že jsme měli dva dny na přípravu na zápas, tak jsme v tomhle rozestavení, které nám není vlastní, odehráli kvalitní utkání. Je vidět, že máme v týmu inteligentní hráče, kteří umí přepnout i na jiný post, než jsou zvyklí,“ oceňuje Sadílek.„Je dobře, že jsme si ukázali, že v tomhle rozestavení můžeme hrát. Je to varianta, pokud to bude vyhovovat proti soupeři. Mohli bychom do toho přepnout,“ dodává.

Šilhavého budoucnost u reprezentace? Jsem připravený na cokoli, říká trenér

Právě Sadílek se v posledních zápasech začíná stávat pevnou součástí české sestavy. Vedle kapitána Tomáše Součka odvádí spoustu práce a na hřišti pokryje neuvěřitelný prostor. „Když na mě trenér ukáže, je jenom na mně, jak se s tou šancí popasuji. Vždycky se snažím odevzdat maximum. Pomohly mi i další okolnosti, abych se dostal do sestavy. Na Euru to byla zranění některých hráčů, kteří by jinak v nominaci byli,“ říká skromně Sadílek, který aktuálně nastupuje za nizozemské Twente.

„Spokojený jsem tam moc. Twente je nádherný klub s historií. V klubu panuje naprostá spokojenost, klub hrál v předešlých letech druhou ligu a skoro vyhlásil bankrot. Teď se z toho všichni těší a mají z toho radost,“ hlásí hráč aktuálně čtvrtého nizozemského celku.