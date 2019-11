Co budete hráčům vyčítat?

Podle mého názoru jsme hráli příliš pomalu. Přehrávali jsme kombinace, nechali jsme soupeře zalézt do obrany. Oni hráli chytře, čekali na brejky, které měli nebezpečné. My jsme se strašně málo dostávali za ně, chyběly nám náběhy za obranu. A když už jsme se tam dostali, pokazili jsme centr nebo jsme měli špatný výběr místa.

Navíc jste neubránili jednu standardní situaci.



Bohužel jsme ji jim darovali, měli to jednoduché. V závěru jsme sice měli šance, dostali jsme je pod tlak, ale kýžený vyrovnávací gól jsme nedalo. Určitě jsme si nemysleli, že poslední zápas kvalifikace prohrajeme, ale bohužel…

Ve čtvrtek jste potvrdili postup, v neděli přišla prohra. Takové propady už se vám staly. Proč to tak je?



Samozřejmě, mrzí mě to. Uděláme postup, pak nezahrajeme, jak bychom si přáli. Ale nemyslím si, že by hráči nebo my něco podcenili. Prostě se toho sešlo více.

Myslíte třeba atmosféru na prázdném stadionu?



Velký stadion, prázdné tribuny, to nebylo dobré. Fotbal se má hrát před lidmi a pro lidi. V Sofii to tak nebylo, nepatří to k tomu.

Udělal jste změny v sestavě. Projevily se?



Zmínil bych brankáře Slavie Ondru Koláře - i díky němu jsme chtěli víc kombinovat odzadu, zaměřili jsme se ne překonání první řady soupeře. Tam jsme si dovolili, ale my jsme si měli dovolit i vepředu, kde je méně prostoru. Tam chyběla odvaha a kvalita.

A co jednotlivé změny?



Hráče konkrétně nehodnotím, ale utkání se nám nepovedlo, a proto je nebudu ani chválit. Informace z tohoto zápasu je pro nás daná a jasná.

Na čem musíte do mistrovství Evropy zapracovat?

Nejsložitější je postupný útok a jeho finální fáze. V poslední třetině hřiště musí fungovat součinnost i kvalita hry s míčem i bez něj. Budeme na to mít březnový sraz, pak soustředění před mistrovstvím. S kluky hodně mluvíme, dáváme jim videa. Budeme na tom hodně pracovat.

Ovlivnil i tento duel příští nominaci na EURO?



O ni se bojuje v každém zápase. Pokaždé musíme ukazovat určitou kvalitu. Přináší nám to informace o jednotlivých hráčích. Zatím nemáme takovou kvalitu jako třeba Anglie. Nejsme tak silný tým, abychom dlouhodobě opakovali výborné výkony.