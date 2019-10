Legendární stánek, na němž fotbalisté Zbrojovky slavili jediný mistrovský titul v roce 1978, ožije ve čtvrtek Bitvou na Moravském poli, při níž se utkají bývalí i současní hráči Brna a Olomouce. Deník Rovnost přináší výčet pěti z mnoha slavných duelů, které se za Lužánkami odehrály:

Spartak Brno ZJŠ - Ferencváros Budapešť 1:0

(1. kolo Poháru veletržních měst, sezona 1964/1965)

V Brně se představil maďarský držitel zlatého míče z roku 1967 Florian Albert, ale domácí celek kolem československého reprezentanta Karla Lichtnégla zvítězil 1:0 brankou Jaroslava Vojty. Po výhře 2:0 v prvním utkání však postoupil Ferencváros.

Zbrojovka Brno - Eintracht Frankfurt 3:2

(čtvrtfinále Poháru UEFA 1979/1980)

Po vyřazení belgického Standardu Lutych narazila Zbrojovka na Frankfurt. V Německu brněnský tým podlehl 1:4, ale na domácím hřišti zvítězil 3:2, rozhodující branku dal v devadesáté minutě Jan Kopenec. Spolu s ním slavilo 52 tisíc diváků. „Jak s Lutychem, tak s Frankfurtem byla naprosto úžasná atmosféra, oba zápasy vyprodané. Škoda, že jsme nedotáhli utkání k postupu, Eintracht ten ročník vyhrál,“ vzpomínal útočník Zbrojovky a československý reprezentant Karel Kroupa starší.

Čtvrteční harmonogram

- 11.00: zápas týmů U11 Zbrojovka vs. Sigma Olomouc

- 13.00: utkání týmů U15 Zbrojovka vs. Baník Ostrava

- 15.00: utkání týmů U14 Zbrojovka vs. Baník Ostrava

- 17.00: utkání legend Zbrojovka vs. Sigma Olomouc

- 19.00: utkání A týmů Zbrojovka vs. Sigma Olomouc



- Ohlášené legendy Zbrojovky: Josef Hron, Karel Jarůšek, Jan Kopenec, Libor Soldán, Patrik Siegl, Milan Pacanda, Marcel Cupák, Petr Křivánek, Martin Zbončák, Zdeněk Cihlář, Richard Dostálek, Petr Švancara, Pavel Šustr, Pavel Zavadil, Jan Polák, trenér Karol Dobiaš



- Ohlášené legendy Sigmy: Martin Vaniak, Radoslav Látal, Oldřich Machala, Tomáš Janotka, Martin Kotůlek, trenér Petr Uličný

Boby Brno - Sparta Praha 3:1

(9. kolo I. ligy, 1994/1995)

Po dlouhých dvanácti letech porazili brněnští fotbalisté pražskou Spartu, v jejímž dresu nastoupil i Pavel Nedvěd. Téměř třicet tisíc diváků opěvovalo především střelce dvou gólů Marcela Cupáka. „Fanoušci vběhli na hřiště, což je v dnešní době nemyslitelné, ale bylo nám jasné, že je to oslava. Rád vzpomínám, jak jsme porazili pražské celky,“ sdělil bývalý útočník Pavel Holomek.

Boby Brno - Slavia Praha 1:1

(8. kolo Gambrinus ligy, 1996/1997)

Historicky nejvyšší návštěva na utkání samostatné české ligy 44120 diváků. Richard Dostálek před natřískaným stadionem srovnal na 1:1. „Ani jsme nevnímali, že tam přišlo tolik diváků. Bylo to úžasné, ovšem velikánských návštěv jsme v Brně zažili spoustu i se Spartou, Baníkem či Olomoucí,“ podotkl bývalý brněnský záložník Jan Maroši.

Boby Brno - Espanyol Barcelona 5:3

(2. kolo Poháru Intertoto, 1998)

Španělský velkoklub v čele s rumunským reprezentantem Florinem Răducioiuem vedl 3:1, ovšem Zbrojovka dvěma góly Patrika Siegla a dvěma Pavla Holomka utkání otočila, Petr Švancara pečetil na 5:3. Po prohře 0:2 v Barceloně ovšem Brno vypadlo. „To byl top zápas mé funkcionářské éry, porazili jsme špičkový tým, na to nezapomenu,“ připomněl pozdější manažer brněnského klubu Kroupa.