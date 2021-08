Po domácí prohře 2 : 4 cestovali jablonečtí fotbalisté do Skotska s myšlenkami na zázrak a se slovy trenéra Rady „ve fotbale se může stát cokoliv“.

Nastupovat na trávník před 60 tisíci diváky byl pro většinu jabloneckých borců asi nezapomenutelný zážitek. Ale na zážitky nebylo moc času a domácí zahrozili hned v 1. minutě, když Furuhaši běžel sám na brankáře Hanuše. Ten mu ale skvělým zákrokem v pádu balon ukopl. Furuhaši se ukázal jako největší nebezpečí a ve 14. minutě dokonce dopravil míč do jablonecké branky.

Jenže před tím byl v ofsajdu, a tak se skóre neměnilo. Neměnilo se ani po střeleckém pokusu Kratochvíla, jehož střela mířila vysoko nad domácí svatyni. Útočná aktivita ale byla hlavně na domácích kopačkách a po pětadvaceti minutách přinesla i vedoucí branku.

Taylor zachytil rozehrávku Jabloneckých, nahrál Turnbullovi a ten z levé strany „šajtlí „ překonal vybíhajícího Hanuše – 1 : 0. Obraz hry se poté nezměnil, vice se hrálo na polovině hostí a ti vážněji zahrozili až téměř po čtyřiceti minutách hry. Střela Housky spoza velkého vápna ale mířila do středu branky a domácí gólman to neměl složité.

Poté se hra trochu přenesla na domácí polovinu, do koncovky se ale Jablonečtí nedostali . A tak se šlo o poločasu do kabin za jednobrankového vedení Celticu. Zajímavá ale byla statistika střel na branku , kde byl stav nerozhodný 1 – 1!

Jablonečtí zahrozili hned v úvodu druhé půle. Považancova dělovka ale šla nad Hartovu branku. Hosté ještě vyžadovali pokutový kop za faul na Pleštila, ale neúspěšně. A když nezahřmělo na jedné straně, přišlo to na druhé. Z více než dvaceti metrů se trefil přesně k tyči Hanušovy branky Turnbull a bylo to 2 : 0.

Naděje na zázrak se rozplynuly

Jakékoliv naděje na zázrak se Jabloneckým definitivně rozplynuly v 55. minutě. Jablonečtí se ale snažili o vyrovnanou hru, dařilo se jim držet balon na polovině soupeře a přišli i obrovské šance. Nejprve se v 63. minutě ocitl sám před domácím gólmanem Doležal , volil střelu nad brankáře Harta, ten si s ní ale poradil.

Vzápětí se v téměř stejné situaci ocitl Kratochvíl, ani on však brankáře Celticu nepřekonal. Jak si počínat v koncovce, to ukázali domácí fotbalisté v 74. minutě. Balon do běhu za obránce Jablonce dostal Edouard, Hanuš ještě dokázal jeho pokus srazit, dobíhající Forrest ale neměl problém dopravit míč do sítě – 3 : 0. Jablonečtí obránci jen přihlíželi.

Jak by měla vypadat činnost beků v podobné situaci ukázal opět Celtic. V 83. minutě vyrobil hrubku při snaze rozehrát brankář Hart, o balon přišel v souboji s Čvančarou, ale pokus jabloneckých útočníků dopravit míč do opuštěné branky zblokovali vracející se domácí stopeři.

Zápas se pak již dohrával v poklidném tempu více na polovině Celtiku a jak již bylo řečeno - zázrak se nekonal, ani v náznaku, Celtic byl prostě soupeř nad možnosti FK Jablonec.

CELTIC FC : FK Jablonec 3 : 0 ( 1 : 0 )



Branky: 26. Turnbull, 55. Turnbull, 72. Forrest



Karty: 45+1. Furuhaši (CEL), 85. Montgomery (CEL) – 40. Kratochvíl (JAB), 49. Holík (JAB)



Celtic FC: Hart – Ralston, Welsh, Starfelt, Taylor – Turnbull (73. Ajeti), Rogić (73. Soro), McGregor (C) (84. Bitton) – Forrest, Furuhaši (65. Édouard), Christie (73. Montgomery)



FK Jablonec: Hanuš – Holík, Kubista, Zelený, Krob – Pleštil (70. Malinský), Kratochvíl, Považanec, Houska, Pilař – Doležal (C) (70. Čvančara)