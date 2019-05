Zázrak v Liverpoolu. Klopp se ptal: Jak jsme to dokázali?

Hudební kluby v Liverpoolu byly v noci na středu k neutišení. Slavné hity kapely Beatles vystřídala píseň „We are the champions“. Zněla na počest zdejšího fotbalového klubu, který prošel do finále Ligy mistrů.

Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp. | Foto: liverpoolfc.com

Ruku na srdce: kdo tohle čekal? Parta kouče Jürgena Kloppa v úterý zvládla odvetu s Barcelonou! Fotbalový svět zaplavily výrazy jako ZÁZRAK a DEMOLICE. „Báječný pocit,“ usmíval se 51letý německý trenér. „Znamená to pro nás strašně moc,“ líčil Klopp. Liverpool se vzepřel osudu a postoupil přes Barcelonu do finále Ligy mistrů! Přečíst článek › Liverpool potřeboval dát alespoň tři branky (a žádnou nedostat). V takovém případě by se prodlužovalo. Anglický klub nakonec tento cíl dovedl k dokonalosti – favorita porazil 4:0 (venku před týdnem prohrál 0:3). „Nevím, jak jsme to dokázali. Už jsem toho viděl hodně, ale tohle…? A to jsme hráli proti asi nejlepšímu mužstvu na světě,“ dodal kouč „Reds“. Dva hrdinové Jak se to povedlo? Dřel celý tým, nicméně lví podíl měli dva střelci - každý z nich dal dva góly. Divock Origi a Georginio Wijnaldum. Belgičan a Nizozemec. Oba měli speciální motivaci. Prvně jmenovaný dlouho sbíral minuty jako šafránu, ten druhý zase překvapivě začal odvetu jen na lavičce. „Byl jsem naštvaný,“ přiznal Wijnaldum. „Víte, pro mě je to opravdu výjimečné,“ dodal Origi (v Lize mistrů do včerejška ještě neskóroval). Ajax má po výhře v Londýně na dosah finále Ligy mistrů Přečíst článek › U stadionu Anfield Road aby jim udělali sochu. Jen Messi nestačí Oslavy byly dlouhé. A slova docházela i expertům. Tady je výstižný komentář legendárního kanonýra Alana Shearera pro stanici BBC: „Liverpool měl hlad, touhu i správný přístup.“ Ano, naproti tomu Barcelona selhala. „Strašný výsledek,“ omlouval se kouč Ernesto Valverde. Možná i on – stejně jako fanoušci – pochopí, že jen Messi (a taktika vše na něj) nestačí. Ostatně loni dopadl katalánský výběr takřka stejně, tehdy ve čtvrtfinálové odvetě promrhal náskok s AS Řím (4:1 a 0:3). Útočník Jablonce Martin Doležal: V Plzni jsme neproměnili tutové šance Přečíst článek ›

Autor: Martin Jůzek