Sám slavil svůj ligový gól v baru, ale to bylo po zápase, kdy Zdeněk Zlámal jako brankář zařídil svojí trefou týmu bod. Naopak reprezentanti Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta vyrazili za nočním životem před klíčovým zápasem kvalifikace o EURO.

Pohárová desítka + poslední tango Bobbyho Zlámala. Zdeněk Zlámal | Foto: Deník/Jan Pořízek

Co říkáte na chování tria reprezentantů?

Je to absolutně neprofesionální. Kdybych měl takové myšlenky, tak si spočítám, že každý má dnes mobil s foťákem a když půjdu na nejprofláknutější diskotéku v Olomouci, tak s tím musím počítat. Kluci si nemohli myslet, že je nikdo nevyfotí a nedostane se to ven. Nepřemýšleli dopředu a nevím, co na to říct. Jít si zapařit před takhle důležitým zápasem, kdy se na to upírají zraky celého národa, je absolutně nepochopitelné. Vidíme, že v kabině nebo celé reprezentaci není něco v pořádku.

Může to mít spojitost se vztahy v kabině a s realizačním týmem?

Nevím, jestli se tohle nějak spojuje, ale je jasné, že to nepomůže. Aspoň já za sebe bych se soustředil, ať se zvládne utkání, postoupí a potom by si měli sednout všichni ke stolu a probrat to. Teď na to není čas. Je správné rozhodnutí, že je trenér Šilhavý vyřadil z kádru. Pro nás všechny je důležité, aby se postoupilo.

Skandál v reprezentaci. Tři hráči se bavili na olomoucké diskotéce, tým opustili

O to víc je k zamyšlení, že to udělali takhle zkušení hráči.

Já si to právě vůbec nedokážu vysvětlit. Pro mě je to obrovské překvapení. Nechápu to, nechápu, že si nedají jedna plus jedna dohromady a jdou do nejznámějšího klubu v Olomouci a myslí si, že se to nikdo nedozví. Kdyby se šli alespoň někam zašít a dali si jedno, dvě piva…

Bude chybět kvalita na hřišti

Jak budou reagovat hráči a dokáží se od toho oprostit?

Nevím. Myslím, že to kluci určitě probírají, píšou si… Doufejme, že se od toho dokáží oprostit. Ale myslím si, že bude chybět jejich kvalita na hřišti. Viděli jsme v Polsku a vidíme to i v Premier League, že Coufal má nebezpečné centry a patří k nejkvalitnějším hráčům.

Zažil jste někdy něco podobného ve vaší kariéře?

Před takhle důležitým zápasem určitě ne. Když jsem byl mladší, tak něco podobného bylo, ale nebylo to před zápasem, ale po. Navíc tehdy ještě nebyly tolik mobily a podobně.

Byl tam s nimi i člen Výkonného výboru. Jak se díváte na tohle?

Když řeknu zase ze své kariéry, tak my jsme byli hráči a s nějakým členem výboru nebo asistentem trenéra jsme se nebavili o těchto věcech, že někam po zápase půjdeme. Nechápu, co za tím je, že někam šli. Nerozumím jejich myšlenkovým pochodům včetně tohoto pána. Jsem zvědavý, co se dozvíme, že za tím bylo.

Reprezentanti by neobstáli ani v Uničově. Balcárek: Normální chlap tohle neudělá

Může to mít dohru v jejich klubech?

Nevím, myslím si, že až tak ne. Jsou na srazu pod svazem. Nevím, jestli tam byl alkohol, v jakém stavu přišli a podobně.

Jestli byli opilí, ať v reprezentaci skončí

Měli by pro vás mít dveře do reprezentace zavřené?

Nevím, nejsem trenér a nevím přesně, co se stalo. Pokud byli ve stavu, že byli opilí a třeba ve stavu, aby nebyli připraveni na trénink, tak bych se k tomu přiklonil. Pokud tam ale pili vodu… Zjistil bych si všechny informace, zeptal se i samotných hráčů a pak udělal závěr. Na ten toho zatím víme málo.

Když to na závěr odlehčíme, dovolí si tohle hráči v I. B třídě, kde hrajete za Kožušany?

(Smích). To nevím, jak kluci. Já budu upřímný, v profesionální kariéře jsem si to nikdy nedovolil, ale v Kožušanech ano. Ale hráli jsme až odpoledne. Je to úplně něco jiného, je to amatérská soutěž a hraji už fotbal pro zábavu. Už se neomezuji, jestli půjdu den předem na nějakou oslavu. Je to ale něco jiného, kluci si musí uvědomit, že jsou vzory pro děti, hrají za českou reprezentaci, celý národ a všichni se na ně dívají. Musí se chovat zodpovědně. Tohle je prostě špatně.