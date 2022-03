K historicky prvnímu titulu v Lize mistrů dotáhl Chelsea český brankář Petr Čech.Zdroj: ČTK/imago sportfotodienst/imago sportfotodienst

Ročník, který se do historie fotbalové Chelsea navždy zapsal naprosto nesmazatelným písmem. Přitom sezona začínala pro Blues poměrně mizerně, na lavičce paběrkoval kouč Andre Villas Boas, jenž byl také kvůli špatným výsledkům v polovině ročníku odvolán. Na jeho místo nastoupil dočasný Abramovičův záskok Roberto Di Matteo. A odstartoval příběh, o nějž by se v Hollywoodu porvali i ty největší režisérské ikony.

S Chelsea začal procházet vyřazovacími boji Ligy mistrů až nevídaně hladce, v semifinále si dokonce vyšlápl na tehdejšího favorita z Barcelony. Za několik málo měsíců udělal z podceňovaného výběru doslova velmoc, to nejlepší si však stejně nechal až na úplný závěr: na finále milionářské soutěže proti domácímu Bayernu Mnichov.

V tomto utkání hrál o hodně rovněž Roman Abramovič, šlo totiž o poslední velkou trofej, která mu v jeho bohaté vitríně úspěchů stále scházela. Svěřenci trenéra Di Mattea však měli takovou sílu, že v jejich triumf ve finále už věřil snad úplně každý. A také se tak stalo. Chelsea zvládla infarktový finiš boje o zlato a po vítězných penaltách se poprvé v historii posadila do křesla vládců fotbalové Evropy.

