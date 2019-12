Poslední podzimní kolo ovládne zelená. Kvůli nadačnímu fondu fotbalové asociace

Fotbal pro všechny děti a bez omezení. Tak by se dala přeložit iniciativa Ligové fotbalové asociace a všech ligových klubů pod hlavičkou Nadačního fondu Zelený život. Závěr podzimní části FORTUNA:LIGY se převlékne do zelena. Dvacáté ligové kolo bude totiž patřit Nadačnímu fondu Ligové fotbalové asociace Zelený život, který podporuje mladé fotbalisty a fotbalistky ze sociálně slabších rodin ve věku 5 - 15 let.

SK Sigma Olomouc - Slavia Praha 0:0 | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Nadační fond Zelený život je důležitou součástí ligového fotbalu již několik sezón. „Myšlenka sociální odpovědnosti českého profesionálního fotbalu vznikla již před šesti lety. Cílem nadačního fondu je podpořit děti, které by se z důvodu slabší sociální a finanční situace ve své rodině nemohli zapojit do tréninkového procesu ve svém lokálním klubu,“ řekl Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel Ligové fotbalové asociace. Baník pomůže pozůstalým po obětech tragédie, přidávají se i fanoušci klubu Přečíst článek › Předem daná pravidla určují, za jakých okolností mohou žádat mladí fotbalisté a fotbalistky a jejich zástupci o příspěvek na sportovní činnost. „Maximální roční příspěvek činí 10 tisíc korun a směřovat by měly na přímé náklady spojené se sportováním ve fotbalovém klubu jako jsou členské příspěvky, kopačky či jiné vybavení,“ dodal Hajný. Zelená stuha na klopě O třetím adventním víkendu se proto ve uskuteční tzv. Zelené kolo, kdy se k ligovému nadačnímu fondu připojí všechny kluby FORTUNA:LIGY. „Většina klubů a jejich hráči především v předvánočním čase cítí svoji společenskou povinnost a sami pořádají nebo se účastní různých charitativních projektů. I proto nás těší, že alespoň symbolicky podpoří také nadační fond na celoligové úrovni,“ uvedl Štěpán Hanuš, ředitel komunikace LFA. Hráči všech klubů připomenou Zelený život před jednotlivými zápasy 20. ligového kola podpoří společnou fotografií a kluboví funkcionáři zase zelenou stuhou na klopě. Sekal hřiště kosou, teď získal ocenění: „Kali“ je osobnost fotbalu Přečíst článek › Nadační fond získává příspěvky od partnerů LFA a také z výtěžků různých dobročinných akcí. „Bylo nám ctí, že do nadačního fondu daroval část z výtěžku vstupného ze své rozlučky Tomáš Rosický. Letos jsme zase vygenerovali několik desítek tisíc korun třeba v charitativní aukci hraných dresů,“ doplnil Hanuš s tím, že bližší informace k nadačnímu fondu Zelený život včetně online žádosti o příspěvek najdou zájemci na webu www.zelenyzivot.org.

Autor: Redakce