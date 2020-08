Pokud ještě nevíte, řeč je o Ronaldu Koemanovi. Fotbalový svět nyní řeší jeho další kroky – ony opět vedou do Barcelony. Do problémy zmítaného velkoklubu, jenž se rozloučil s Ligou mistrů ve čtvrtfinále.

Debakl 2:8 od Bayernu Mnichov rozpoutal peklo. Dosavadní trenér Quique Setién si zabalil kufry. „Byl odejit,“ oznámil šéf klubu Josep Bartomeu.

Nechme stranou, že krátké, 25zápasové působení Setiéna bylo tragickým omylem. Teď je podstatné, co vymyslí Barcelona dál. Ve spěchu se rozhodla pro Koemana, kterého už přemlouvala dřív. Potíž číslo 1? Musela jej vyplatit z Nizozemska (přes dva roky vedl reprezentaci).

Ve srovnání s tím, co čeká mužstvo v dalších týdnech, snadné… 57letý Koeman si totiž bude muset postavit skoro nový tým.

Hlavní je omlazení – řada hráčů nestíhá, chybí hlad po úspěchu…

Není se tak čemu divit, že ve španělských médiích se už (před oficiálním potvrzením Koemanova příchodu) objevilo první jméno možné posily. Dres katalánského velkoklubu by měl obléknout nizozemský talent Donny van de Beek.

A dál? Opatrná přestavba. Barcelona prý musí šetřit.



Spekulace kolem Messiho. Může odejít?

Těžko byste v Barceloně a celém Španělsku našli obletovanější fotbalovou hvězdu, o níž se píše den co den. Tentokrát je ale Lionel Messi terčem spekulací, které fanoušky z Nou Campu netěší.



„Dupl si, chce odejít,“ napsala média po výprasku od Bayernu Mnichov. V úvahu připadá přestup do Manchesteru City, kde trénuje Pep Guardiola (šejkům z Emirátů by asi nedělala problém výstupní klauzule teď může Messi odejít za 700 milionů eur…).



Ale pozor: 33letý Argentinec zatím nepodepsal novou smlouvu. Buď je to jen součást hry, nebo za rok může odejít zadarmo!