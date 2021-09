Reprezentační obránce se v pondělí odpojil od národního týmu a odletěl do Itálie doladit přestup do FC Turín. „Kluby jsou domluvené,“ prozradil hráčův manažer Pavel Paska.

„Chceme podporovat hráče v jejich rozvoji a v jejich kariéře. Potřebujeme, aby hráli v co nejkvalitnějších soutěžích. Z těchto důvodů jsme se rozhodli přání na odpojení od reprezentace vyhovět,“ vysvětlil manažer národního týmu Libor Sionko.

Dvacetiletý stoper by měl v úterý podstoupit zdravotní prohlídku a následně podepsat čtyřletou smlouvu. Přestupní částka se odhaduje na 150 milionů korun.

„Netuším, nemám v tom definitivní slovo. Můžu na tom mít nějaký názor, konečné rozhodnutí ale jde přes jiné lidi,“ nebyl konkrétní trenér Jindřich Trpišovský. S odchodem defenzivního pilíře je však smířený. „Musíme myslet i na toho kluka, posune ho to dál. Je třeba vzít v potaz, co je potřeba pro klub a co bude potřeba pro hráče, my se s tím jako trenéři musíme srovnat.“

Bylo jasné, že po krachu Slavie v předkolech Ligy mistrů a Evropské ligy dojde k rozprodeji kádru. Zima by se však teď Trpišovskému docela hodil. Ondřej Kúdela se totiž zranil a kvůli poraněnému kotníku bude bez tréninku zhruba tři týdny. „Hráčů máme v kádru dost, doplnění bychom případně mohli řešit v zimě,“ uklidnil kouč Pražanů.

Zima během chvíle vyletěl z třetiligové rezervy Sigmy až do národního mužstva. Do Slavie přišel loni v zimě z Olomouce, v té době měl na kontě jen dva ligové starty. Zaplatit za něj měla 30 milionů korun. Součástí dohody tehdy byl i podíl z dalšího přestupu. Spekulovalo se o 15 či dokonce 20 procentech. Podle informací Deníku je však díl, který připadne Sigmě o něco málo nižší. I tak by si ale Olomouc měla přijít na částku okolo 12 milionů korun.

Zima pomohl Slavii ke dvěma titulům, zviditelnil se v evropských pohárech a podíval se i na Euro. Teď ho čeká další výzva v podobě angažmá v lize evropských šampionů.