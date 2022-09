„Pro nás to jsou dva ztracené body. Ne kvůli tabulce, ale prestiži. Pokud máte takto rozehraný zápas, musíte do dohrát,“ říká zklamaný kouč.

Jak jste bláznivý zápas viděl?

První půle byla od nás super. Pětadvacet minut jsme hráli velice dobře, zaslouženě jsme vedli 2:0. I zbytek první půle jsme odehráli velmi slušně. Měli jsme tam i další šanci, Mihálik mohl dát gól na 3:0. V tu chvíli by asi bylo po zápase. Bohužel ani slova v kabině, kde jsme si jasně řekli, že bychom měli začít ještě aktivněji než jsme dohrávali první půli. Nicméně přišel zbytečný faul, standardka a po rohu dostaneme branku. Nevím, co se stalo …

Co říkáte na obdržené branky?

Co jsem je viděl po zápase, tak necháváme soupeři strašně moc prostoru. Ustoupíme do hry, kterou jsme se prezentovali v první půli, kdy jsme soupeři represinkem okamžitě brali balon. Druhý gól jsme dostali proto, že jsme měli velké hráče a nereagovali jsme na to, že gólman míč vyhodí. Nejdeme včas do obranné pozice, nejdeme k sobě. Nezdvojíme Vlastu (Daníček – pozn. red.) včas tak, abychom zabránili průniku Diabateho do šestnáctky. Ten vystřelí tak, že tečovaný balon skončí v bráně. Pak už bylo vidět, že pokaždé, když se soupeř dostal do naší šestnáctky, byli naši hráči nervózní. Prostě už jsme si nevěřili. A třetí gól dostaneme, když nás je v šestnáctce víc, ale u hráče, ke kterému se dostane odražený míč, ani Vlasta ani Standa Hofmann nejsou.

Budete brankáři Nguyenovi první branku vyčítat?

Asi tomu nějakým způsobem šlo zabránit, spíš měl ale řešit situaci před tím rohem. Byl tam trestný kop, který šel do malého vápna, kam by se měl dostat, ale dneska bych spíš viděl týmové chyby, protože to, co se stalo ve druhé půli, byla spíš týmová záležitost, součinnost nějakých věcí. O nás se říká, že máme zkušený mančaft, ale toto je už poněkolikáté, co se nám to stalo.

Těší vás alespoň, jak hráči za nepříznivého stavu zareagovali a v závěru urvali alespoň bod?

Je dobře, že jsme zareagovali a alespoň vyrovnali na 3:3, ale já jsem strašně zklamaný, protože tento zápas jsme měli dotáhnout do vítězného konce. Není možné, aby takto zkušený tým za čtyři měsíce dvakrát takto ztratil rozehraný zápas. Zatímco v Českých Budějovicích jsme prohráli, tady jsme to dotáhli alespoň do remízy, ale spokojený s ní nejsem. Zase jsme viděli, že když někde někde vypneme a slevíme si, tak vás soupeř trestá a Partizan trestal velmi tvrdě a nekompromisně.

Co jste říkal na výkon Diabateho?

Samozřejmě byl rozdílovým hráčem, ale to jsme věděli. Sami jsme ho nechali vyniknout. Protože jsme ho v prvním poločase zdvojovali, ztrojovali a naše práce byla daleko poctivější, tak byl neviditelný. Ve druhé půli jsme si ale v těchto věcech slevili. A když si slevíme, na nás je to obrovsky vidět. A my jsme si v těch inkriminovaných momentech slevili a toho Diabateho jsme nechali rozehrát a pak jsme s ním už měli problémy celý druhý poločas.

Proč v sestavě scházel záložník Trávník?

Byla to strategie. Chtěli jsme hrát na dva útočníky. Věděli jsme, že soupeř bude hrát na tři obránce nebo Traore nechodí moc dopředu a nepodporuje útok, a my jsme naopak chtěli zaměstnat jejich obrannou fázi. Navíc stopeři Partizanu jsou hodně soubojoví, dobří hlavičkáři, takže jsme tam chtěli dostat ještě jednoho útočníka. V prvním poločase nám to ale fungovalo. Libor Kozák podržel spoustu balonů, ale pak i on měl svůj podíl na tom, že jsme zbytečně udělali standardní výkon. Ale já to vždycky beru jako týmový výkon.

Nemáte strach, že ztráta náskoku mužstvo negativně poznamená?

Myslím, že to s týmem nic neudělá. Utkání jdou rychle po sobě. Musíme se z toho zase poučit. V poslední době si bohužel furt nemůžeme uvědomit, že v zápasech máme pasáže hry, kdy jsme nejsme dost důslední a slevíme z naší hry, kterou máme jasně nastavenou. Já nerozumím tomu, proč jsme po přestávce nehráli tak, jako v prvním poločase, kdy to funguje a soupeře do ničeho nepouštíme. Nechápu, proč se obraz hry takto změnil. Jestli to ovlivnil brzký gól … Nevím … S hráči jsem ještě o tom nemluvil, ale doteď nerozumím tomu, co se s týmem stalo. V zápasech nás ale tyto pasáže hlavně v obranné fázi hrozně zlobí.

Defenziva není tak pevná, jako dřív, že?

Dostáváme strašně moc gólů, což je vidět i v lize. Máme obdržených jedenáct branek, i s Partizanem, který hrál dlouho v deseti, jsme dostali tři góly. To je celá příčina. Třeba Plzeň v lize góly skoro vůbec nedostává, dělá výsledky.

Pozitiv ale taky nebylo málo, ne?

Mužstvo bych určitě pochválil za první poločas, kdy pracovalo velmi dobře, a i za vyrovnání. Jenom mě mrzí, že si to nepřeneslo do té druhé poloviny a že jsme zápas nedotáhli do vítězného konce. Negativní jsou hlavně obdržené branky. Opravdu nerozumím, proč jsme z té cesty ustoupili a co to ovlivnilo.