Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa letos poprvé od roku 1956 nikdo nezíská. Šéfredaktor pořádajícího magazínu France Football Pascal Ferré agentuře AP řekl, že letošní ročník ankety byl zrušen kvůli tomu, že fotbalový rok je vinou pandemie koronaviru atypický a hráči nemají stejné podmínky.

Zlatý míč FIFA - trofej

"Je to tak zvláštní rok, že ho nemůžeme považovat za běžný. Řekněme, že jsme o rozhodnutí začali debatovat nejméně před dvěma měsíci. Není to lehké rozhodnutí, ale museli jsme přijmout fakt, že by letos nešlo o normálního nebo typického vítěze Zlatého míče," prohlásil Ferré.