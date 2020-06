Útočník Václav Svěrkoš se tehdy stal nečekaným hrdinou národního mužstva. Na mistrovství Evropy si nikdy předtím (a pohříchu) ani poté už nezahrál.

Přesto je respektovanou postavou, vždyť kopal Bundesligu i francouzskou ligu. A právě Svěrkoš má jasný názor na to, zda české reprezentaci pomůže odložení evropského šampionátu o rok. „Ano,“ přitaká.

Jeho verdikt není ojedinělý, najdou se však samozřejmě hlasy z opačného pólu. „Další rok na zkoušení nových hráčů už moc nedává smysl,“ má jasno bývalý útočník Slavie či Jablonce a nynější televizní expert Luděk Zelenka.

Zdroj: DeníkProberme si obě varianty. Nejprve tu méně optimistickou. Kouč Jaroslav Šilhavý postupem na Euro potvrdil, že z týmu v rozkladu udělal poté, co vystřídal Karla Jarolíma, slušně šlapající stroj.

Našel lídry: brankáře Tomáše Vaclíka, středního obránce Ondřeje Čelůstku, „slávistickou“ kliku vedenou Fotbalistou roku Tomášem Součkem, útočnou hvězdu Patrika Schicka.

„Někteří hráči si možná myslí, že jim odložení turnaje prospěje, ale nikdo neví, co bude za rok. Může přijít zranění nebo ztráta formy,“ varuje Pavel Verbíř.

S někdejší teplickou hvězdou souhlasí i tahoun Čelůstka. „Je to dlouhá doba, snad budeme ve formě,“ říká.

To je velké nebezpečí. Na druhou stranu jsou tady rovněž jasně viditelné plusy. „Mančaft je poměrně mladý, za rok hráči vyzrají a budou lepší,“ je přesvědčen internacionál René Wagner.

Příklady tu jsou: záložník Souček může mít za sebou rok v Premier League, ta z něj dozajista udělá lepšího hráče. Střelec Schick snad zůstane v Lipsku a bude hrát pravidelně toť další pozitivum. Zpět na vlnu se může v případě návratu do Sparty vyšvihnout levý bek či středopolař Ladislav Krejčí. V Legii Varšava začal válet útočník Tomáš Pekhart. V nominaci na letošní Euro by nebyl, za rok to může být jinak.

Je tu také téma rekonvalescenti. Šéf Dočkal rok nehrál, na Euru by měl být za rok rozehranější. Šanci posunutím dostal i stoper David Hovorka. Slávista v Lize mistrů na podzim ukázal, že zvládá zápasy typu Barcelona či Dortmund taková klasa se bude hodit. Jenže si zle zranil koleno. Nyní má šanci.

„Portfolio hráčů bude určitě větší,“ souhlasí Šilhavý.

Mládí vpřed

Ano, to je jisté. Výběr totiž mohou rozšířit také bažanti, kteří táhnou tým do jedenadvaceti let. Za rok budou protřelejší, lépe připravení, méně vyjukaní.

Nejvíce na očích je asi sparťanský zázrak Adam Hložek, který v sedmnácti stále překvapuje ligu. „Tak daleko upřímně nekoukám,“ přiznává upřímně.

Blízko by mohl být také defenzivní univerzál Michal Sadílek. Pokud se udrží v základní sestavě slavného Eindhovenu, místo by mít měl. Stejně tak záložník Pavel Bucha, který válí v Plzni.

„Na věku nezáleží,“ přesvědčuje reprezentační manažer Libor Sionko.

Za rok se uvidí…

Zdroj: Deník