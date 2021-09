Trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý dodatečně povolal sedm hráčů - trojici plánoval doplnit už dříve bez ohledu na zranění. Premiérovou pozvánku si vysloužili plzeňští brankář Jindřich Staněk s obráncem Filipem Kašou a další zadák Tomáš Wiesner ze Sparty. Do mužstva se dostali i stoper Václav Jemelka z Olomouce, záložník Jaromír Zmrhal ze Slovanu Bratislava a útočníci Stanislav Tecl ze Slavie a Martin Doležal z Jablonce.

Z dodatečně nominovaných působí jen Zmrhal v zahraničí. "Trenéři jsou přesvědčeni, že si všichni povolaní nominaci zaslouží. Navíc jsme nechtěli vybírat v zahraničí, protože příjezd takových hráčů by trval delší dobu a narušil by covidovou bublinu, kterou jsme počínaje pondělním ránem vytvořili. Cestování letadlem, pohyb na letištích a podobně samozřejmě zvyšuje případné riziko," uvedl manažer reprezentace Libor Sionko.

Slávista Kúdela se měl do národního týmu vrátit poté, co si odpykal desetizápasový trest od UEFA za údajnou rasistickou urážku protihráče v březnové odvetě Evropské ligy v Glasgow s Rangers. Čtyřiatřicetiletý stoper si ale v nedělním ligovém utkání v Karviné přivodil zranění podobně jako brankář Kolář, jenž scházel na letním mistrovství Evropy. O jak vážný zdravotní problém se jedná, zatím není jasné.

V reprezentačním výběru jsou aktuálně čtyři nováčci. Pětadvacetiletý brankář Staněk a o dva roky starší stoper Kaša doplnili klubového spoluhráče z Plzně Milana Havla, který byl premiérově povolán už při původní nominaci. Novou tváří v národním celku je i čtyřiadvacetiletý sparťanský bek Wiesner.

Mužstvo se sešlo dnes dopoledne v Praze. Všichni členové absolvovali vstupní testy na koronavirus a až do jejích výsledků zůstanou v izolaci na hotelových pokojích. Vpodvečer by si měl tým zatrénovat na Strahově a během úterý se přesunout vlakem do Ostravy, kde ve čtvrtek odehraje domácí zápas kvalifikace mistrovství světa proti Bělorusku.

O tři dny později se Češi, které čeká první vystoupení od čtvrtfinálové účasti na letním mistrovství Evropy, představí na hřišti lídra skupiny Belgie a zářijový program uzavřou 8. září přípravným duelem s Ukrajinou v Plzni.

Svěřenci trenéra Šilhavého mají ve světové kvalifikaci po březnových úvodních duelech na kontě čtyři body a v tabulce z druhého místa ztrácejí tři na Belgii. Na šampionát v Kataru v příštím roce postoupí přímo pouze vítěz skupiny, týmy z druhých míst čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají případně velkou šanci obsadit jedno z těchto dvou míst.