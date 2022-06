Tedy země, kde byste pro trofeje a vzácné skalpy museli vyrazit spíše do hokejových arén než na fotbalové stadiony. Avšak nová generace nadějných chlapců s míčem u nohy vrátila nejpopulárnější hru planety zpět do společenského diskursu a uvedla celou Kanadu do fotbalové horečky.

Hrdina kanadského zázraku - britský trenér John HerdmanZdroj: ČTK/ZUMA/Darryl Dyck

Šestatřicet let nekonečného čekání je u konce. Britský trenér John Herdman, jenž ještě před nedávnem vedl pro změnu ženský národní tým Kanady, dokázal z mladé party vytřískat úplně všechno a hned na první pokus dotáhl zemi javorového listu mezi fotbalovou smetánku.

Euforie, nadšení a zároveň veledůležitý skalp, jenž konečně navrátil kanadské straně hrdost i na fotbalových trávnících. „Postupem do Kataru začíná nová éra kanadského fotbalu. Teď nastal náš čas,“ znělo troufale z úst tamějších funkcionářů.

Jenže po třech měsících věčného plácání se po zádech nezbylo z tehdejší idylky téměř nic. V podstatě jen utopie, že všechno dobře dopadne. Ale zatím to tak rozhodně nevypadá. Kanadský fotbal zasáhly z ničeho nic krušné časy a budoucnost nedávných hrdinů je dosti nejistá.

Blíží se polovina června a kanadská fotbalová reprezentace má v rámci přípravy na katarský turnaj odehrán se vším všudy jeden jediný duel. Navíc s maličkým Curaçaem, který se mezi vhodné soupeře před světovým šampionátem řadit opravdu nedá.

Avšak samotný problém tkví úplně někde jinde. Fotbalisté by rádi hráli, ovšem tamější asociace se po březnovém postupu nastavila do módu věčné pohody. Domluvit adekvátního soupeře jí trvalo téměř čtvrt roku a když už konečně přispěchala s oznámením, vzbudila vlnu pobouření.

Příštím soupeřem bude Írán. „Děláte si legraci?! Tak tohle byl hodně špatný nápad,“ zuřil kanadský premiér Justin Trudeau.

Canada Soccer's Men's National Team international match scheduled for Sunday 5 June at BC Place has been canceled. Additional details will be provided to all ticket purchasers. pic.twitter.com/jUnxTTpZe5