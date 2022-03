„Ztráta Patrika Schicka je pro nás enormní oslabení. Je to u nás útočník číslo jedna. Má přes dvacet gólů v Bundeslize a obrovskou kvalitu. Jednoznačně nám bude chybět,“ nechal se slyšet obránce David Zima, jehož slova potvrdil i reprezentační debutant Ladislav Krejčí mladší. „Je to určitě velké oslabení. Všichni jsou si vědomi, že je to hráč světových kvalit. Já jsem se těšil, že se s ním potkám, bohužel je zraněný. Přeju mu brzké uzdravení,“ doplnil.

Hledá se obrana i střelec. Kouč Šilhavý má o čem přemýšlet

Právě těchto dvou hráčů by se měly ale dotýkat spíše problémy spojené se stavbou defenzivní kostry týmu. Základní obranná čtyřka z posledního mistrovství Evropy chybí kvůli zdravotním problémům a trenér Jaroslav Šilhavý bude skládat nový zadní val. Jedním z jeho stavebních kamenů by mohl být jak Zima, který působí v italském Turíně, tak ceněný univerzál Sparty Krejčí.

„Nějaké zápasy na stoperu už mám odehrané. Vůbec ale netuším, jestli tahle varianta ve hře je. Jsem připravený jak na svoji pozici, tak na tuhle,“ prohlásil sebevědomě Krejčí, pro kterého se jedná o první zkušenosti v dospělé reprezentaci.

Krejčímu se splnil dětský sen

„Byl jsem za nominaci strašně rád, moc jsem si to přál. Přišla ve chvíli, kdy jsem byl doma s rodinou a přáteli, takže jsem to oslavil s nimi a bylo to o to silnější. Moje motivace je velká. To, že jde o takhle velký turnaj, ji jen zvyšuje,“ vyprávěl důrazný záložník Letenských, který se netají tím, že se mu splnil dětský sen.

V roce 2009 totiž doprovázel české reprezentanty coby desetiletý kluk na trávník. Teď by se mohl podobného zážitku dočkat i v opačné roli. Záležet ale bude na tom, jak trenér Šilhavý poskládá sestavu pro důležité utkání proti Švédsku.

Schick vypadl z české nominace. Kuchta dostal volno kvůli svatbě

„Čas na sehrání bude samozřejmě krátký. Zápas se ale musí zvládnout za každých okolností. Nemůžeme se vymlouvat na to, že nejsme sehraní. Když do toho všichni dají všechno, věřím, že postoupíme,“ vyhlásil bojovně Zima.

„Sehranost v reprezentaci nikdy není na sto procent. Hráči, kteří spolu hrají dva tři roky v nároďáku, ale vědí, co od sebe mají čekat. Věřím, že bychom se měli sehrát velmi rychle. Všichni jsme navíc Češi, takže si můžeme slovně pomoci,“ dodal obránce, podle jehož slov bývají největší problémy při sehrávání pressingu.

Náročná výzva

Český tým se ale pomalu potřebuje začít soustředit vedle své souhry také na svého nadcházejícího soupeře. Švédové budou hrát na domácí půdě a poženou je plné tribuny. Češi tak před sebou mají pořádně náročnou výzvu.

„Švédsko má nesmírně kvalitní hráče, hlavně ofenzivně. Měl jsem tu čest si proti některým už zahrát v Serii A a musím říct, že mají velkou kvalitu. Těším se na konfrontaci s nimi, zjistíme, jak na tom jsme,“ komentoval Zima a vyzdvihl kvality švédského křídelníka Dejana Kulusevskiho, proti němuž si zahrál v italské nejvyšší soutěži.

„Je to výborný hráč, technicky jeden z nejlepších, které jsem v Itálii viděl. Tah na bránu z křídla má výborný a hrozí od něj velké nebezpečí. Všichni jejich útoční hráči ale mají obrovskou kvalitu. Těžko si vybírat,“ pokrčil rameny bývalý hráč Slavie.

Zimu s Krejčím i jejich další kolegy teď čeká společná příprava v Praze a poté přesun do Švédska. Ve středu hráči potrénují už přímo v Solně, kde se zápas ve čtvrtek od 20:45 odehraje. Vítěz se pak porve o mistrovství světa s Polskem, zatímco na poraženého čeká už jen přátelské utkání.