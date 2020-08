Zvučná posila pro Slavii? V Edenu prý lákají explzeňskou hvězdu

Fotbalová Slavia by mohla brzy přivítat další posilu. A po sérii „libereckých“ přestupů by tentokrát mohla zamířit do zahraničí pro nedávnou hvězdu největšího ligového konkurenta.

Zápas 16. kola první fotbalové ligy mezi týmy FC Slovan Liberec a FC Viktoria Plzeň se odehrál 23. listopadu na stadionu U Nisy v Liberci. Na snímku vlevo Patrik Hrošovský. | Foto: Deník / Petr Zbranek