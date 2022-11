„V šesti letech mě k němu přivedli kamarádi z mého okolí, hráli jsme společně pouliční fotbal,“ vzpomíná Cole na své první krůčky s merunou.

„Pomohlo mi to stát se tvrdším hráčem, na ulici totiž neexistují žádná pravidla. Jen technika, kterou samozřejmě musíte mít, tady zkrátka nestačí,“ vysvětluje s úsměvem.

Za vším hledej krásnou Češku

I vzhledem k tomu, kde jeho oči poprvé spatřily světlo světa, fandí Arsenalu, který je dost možná největším překvapením aktuálního ročníku anglické Premier League. Za ten si sice nikdy nezahrál, zato oblékal barvy Springfieldu, malého týmu na severozápadě Londýna.

Cole žije v Česku už poměrně dlouho. A jak to tak bývá, důvodem jeho "importu" z Anglie do střední Evropy byla dívka.

„Moje žena před osmi lety končila v Anglii studium, takže jsem se rozhodl seknout s prací fitness instruktora a přestěhoval jsem se za ní,“ vypraví třicátník.

Tehdy byla jeho osudová láska pouze přítelkyní, v Česku do toho ovšem praštili, vzali se a dnes společně vychovávají malou dcerku. Přestože se Cole kvůli své vyvolené rozhodl odejít z rodné země, vášeň k fotbalu jej neopustila ani v samotném srdci Evropy.

O místo v sestavě bojoval

Usměvavý chlapík hraje I. A třídu Plzeňského kraje za TJ Start Luby, za mužstvo sídlící na předměstí Klatov. A jak se vůbec borec, který v současnosti žije v Českých Budějovicích, do 106 km vzdáleného oddílu v Lubech dostal?

„O týmu jsem se dozvěděl díky svému tchánovi Luboru Aškovi. Jeho otec Karel Aška hrál za Luby před mnoha lety,“ líčí Cole a přiznává, že cesta prodrat se do áčka Startu byla pro něj poněkud trnitá.

„Musel jsem se propracovat do prvního týmu, protože moje fotbalové schopnosti byly Radku Pikhartovi (trenér mužstva) neznámé. Ale opravdu se mi tu moc líbí. Fanoušci i hráči tu jsou skvělí,“ pochvaluje si a už vyhlíží blížící se světový šampionát, který letos hostí v netradičním termínu penězi nadupaný Katar.

Derby s Walesem láká

„Je hezké, že je mistrovství světa v nové zemi, kde se tento turnaj ještě nikdy nekonal. Mít ovšem šampionát uprostřed sezony je trošku zvláštní,“ tvrdí.

Jeho rodná Anglie se ve skupinové fázi turnaje utká se Spojenými státy, Íránem a Walesem. Co se týče prestiže a rivality, soupeřem číslo jedna by měl být pro Albion právě Wales. Těžšího protivníka však Cole vidí jinde. Za velkou louží.

„Myslím si, že nejtěžším soupeřem ve skupině bude USA. Pro Anglii to bude nejnáročnější zápas, Američani mají dobré hráče,“ míní muž, jenž se v Česku živí jako učitel angličtiny na Jazykové škole Lingo a soukromé škole ScioŠkola v Českých Budějovicích.

Podle něj Anglie postoupí do vyřazovacích bojů, tam ale narazí. „Myslím si, že Anglie dojde do čtvrtfinále, ale mistrovství světa vyhraje Brazílie,“ predikuje Cole na závěr.

Pokud by měl pravdu, Kanárci by se ze zisku zlatých medailí radovali přesně po dvaceti letech, kdy ve finále MS v roce 2002 v Jižní Koreji a Japonsku zdolali Německo díky dvěma trefám legendárního Ronalda Luise Nazaria de Limy 2:0.

Jerome Cole očima spoluhráče Martina Vejskala

„Lehkost, s jakou dokáže s míčem běhat po hřišti, by chtěl mít asi každý fotbalista. I když už to vypadá, že o balon musí přijít, vždycky si to ještě nějak postrčí a soupeř jenom kroutí hlavou. Potkat ho však na tréninku je ale stejně pravděpodobné, jako že jeho oblíbený Arsenal vyhraje letos Premier League.“