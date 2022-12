A nejde jen o tiché sledování obrazovky. „Sledování doprovází většinou bouřlivé emoce,“ culí se sedmačtyřicetiletý fotbalista rezervy Kaňku hrající nejnižší okresní soutěž.

Zdroj: Deník

Právě on je jedním z těch, kteří přivítali tento termín konání s povděkem. „Podle mého názoru je to ten nejlepší termín,“ přemýšlí nahlas. „Každé mistrovství se hraje na konci fotbalové sezony a hráči jsou vyčerpaní. Tento šampionát se koná uprostřed sezony, fotbalisté mají dobrou fyzickou kondici, a proto si myslím, že by to mohlo být jedno z nejlepších mistrovství. Katar dělá všechno pro to, aby toto mistrovství bylo nezapomenutelné,“ řekl Boudabouza, jehož nejoblíbenějším hráčem tuniského výběru je Wajdi Kechrida. „Z ostatních týmů podporuji Anglii,“ přidal Tunisan.

Českou republiku si zamiloval. Aby také ne, žije zde už dlouhých dvanáct let. A nemůže si stěžovat. „Mám zde hodně přátel, lidé se ke mně chovají hezky. Mám to tu rád,“ vyznal se borec, který hájí barvy Kaňku jedenáct let.

„Nikdy jsem neuvažoval o přestupu, protože mám klub velice rád. Je zde přátelská atmosféra a vybudoval jsem si zde své postavení,“ dodal Fraj Boudabouza.

Tunisan Fraj BoudabouzaZdroj: archiv hráče