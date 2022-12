Přitom od svého příchodu do tradičního pražského klubu to levý křídelník neměl moc jednoduché. Za A tým neodehrál ani jeden zápas, připsal si jen pár třetiligových startů za rezervu Bohemians. I proto se po roce vydal na hostování do Vlašimi, kde však za celou sezonu pobyl na hřišti jen 159 minut.

Fotbal hraje v Česku i jeden Američan. Míč má u nás každé dítě, říká Karch

Zlom nastal až v minulém ročníku, kdy si ho z kádru Klokanů na roční hostování vypůjčilo Ústí nad Labem. Ogiomade svou šanci v severočeském celku využil, ve čtyřiadvaceti druholigových utkáních se třikrát zapsal mezi střelce, jednu trefu pak přidal i v MOL Cupu. Po návratu do Bohemians se sice do kádru A týmu neprosadil, na trvalý přestup ho však přivedla Jihlava. „A tady jsem si to zamiloval,“ rozplývá se dvaadvacetiletý Nigérijec.

Není se čemu divit, v dresu celku z Vysočiny dostává pravidelně minuty na hřišti, nastupuje střídavě na levém i pravém křídle. O přízeň jihlavského kouče Ondřeje Smetany se snaží bojovat tvrdou prací v tréninku, postupně zápolí i s češtinou. „Už umím pár slov, ale zatím je pro mě těžké nějak víc rozumět,“ přiznává Ogiomade.

Zdroj: Deník

V období konání letošního fotbalového mistrovství světa se však jeho role mění – z hráče se stává fanouškem. „Mistrovství světa je úžasný turnaj, takže se dívám na zápasy každý den,“ nastiňuje levonohý rychlík, který nejdůležitější fotbalový turnaj sleduje u televize poctivě každé čtyři roky.

Co mu tentokrát vadí, je neobvyklý zimní termín fotbalového svátku. Přestože přes léto měl Ogiomade dost starostí se stěhováním z Prahy do Jihlavy, na sledování nejlepších hráčů planety by si čas našel. „Přesunout mistrovství na listopad a prosinec rozhodně nebyl dobrý nápad. Mělo se hrát klasicky v létě, i když v Kataru by to bylo těžké,“ tuší.

Ještě s jednou nepříjemnou změnou se však rychlý šikula musel vyrovnávat. Po třech účastech v řadě se tentokrát na závěrečný turnaj neprobojovala jeho rodná země, Nigérie totiž uvízla v náročné africké kvalifikaci. „Hlavní problém byl, že nigerijská reprezentace nehrála tentokrát tak organizovaně, Ghana toho využila,“ připomíná Ogiomade letní dvojutkání, ve kterém Ghana tým s přezdívkou Super orli vyřadila až po penaltách.

Jihlavský křídelník si tak našel jiný stát, kterému drží palce. A výběr to nebyl příliš těžký. „Fandím Portugalsku, které je pro mě i favorit na celkové vítězství. Hlavně kvůli Cristianu Ronaldovi, který je odmala mým fotbalovým idolem. Je nejlepším hráčem všech dob,“ dodává s úsměvem Ogiomade.