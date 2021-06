Ta by značila pro tým kolem čarostřelce Patrika Schicka postup do osmifinále. Zkrátka vysněný výsledek. Naopak Chorvaté nesmějí prohrát, protože v zahajovacím duelu padli s Anglií.

„Pro nás bod znamená postup a pro Chorvaty to není konec nadějí, jak si někdo myslí. Podle mě je dotlačíme do remízy a oni nebudou naštvaní. První duel prohráli jen o gól a v zádech mají zápas proti Skotsku. Když ho zvládnou, postoupí,“ upozorňuje David Kobylík, bývalý záložník Olomouce, Štrasburku či Bielefeldu.

Každopádně by rozličný vstup soupeřů do turnaje měl mít na utkání vliv. „Modrić a spol. potřebují napravit prohru právě v souboji s námi,“ varuje Josef Němec, někdejší útočník Sparty, nyní televizní expert.

„Věřím, že nám pomůže, že jsme první zápas vyhráli. Soupeř je na tom opačně,“ dodá na toto téma Jiří Štajner, trojnásobný mistr ligy.

„Očekávám vyrovnaný zápas. Chorvatsko bude asi silnější na míči, my bychom mohli mít převahu ve standardních situacích a pokusit se hrozit z brejků. Určitě nebudeme hrát na remízu. Nemyslím si, že by nás Chorvaté měli přejet,“ říká internacionál, jenž strávil osm let v Bundeslize.

„Abychom uspěli, musíme pokrýt zejména jejich zálohu, která umí vždy vymyslet něco nečekaného,“ dává recept internacionál Václav Svěrkoš.

Česku se všeobecně věří. Jediný z patnácti respondentů odhadl výhru Chorvatů. „Protože jsem špatný tipér a doufám, že to dopadne opačně,“ usmívá se Ondřej Šourek, někdejší obránce Slavie či Jihlavy.

Jak tipovali fotbalové osobnosti?

Josef Němec (bývalý fotbalista, manažer FC Slavia Karlovy Vary): remíza

„Chorvatsko nevstoupilo do turnaje vůbec dobře, to bude chtít Modrić a spol. napravit právě v souboji s námi. Čeká nás další náročný souboj, snad si do něj přenese Patrik Schick gólovou fazónu. Věřím, že navážeme na dobrý výkon z prvního utkání a připíšeme si nejméně bod.“

Karel Vácha (bývalý útočník, reprezentant): výhra Česka 3:1.

„Po dobré hře a výborném výsledku se Skotskem půjdeme do utkání s Chorvatskem odhodlaně, avšak s respektem, a věřím, že zvítězíme a zajistíme si postup.“

Robert Vágner (bývalý fotbalista Plzně a pražské Slavie): remíza 1:1

„Bude to úplně jiný zápas než se Skotskem, protože Chorvati jsou mnohem fotbalovější. První zápas prohráli, takže si myslím, že budou hodně útočit a hrát na vítězství. Pokud budeme hrát poctivý fotbal doplněný českou chytrostí, tak si myslím, že nebudeme daleko od dobrého výsledku, což by byla i remíza.“

David Holoubek, fotbalový trenér: remíza 1:1

„Chorvati budou muset, nám stačí remíza k postupu ze skupiny. Věřím, že ji uhrajeme.“

Ondřej Šourek, bývalý ligový fotbalista: výhra Chorvatska 1:0

„Myslím si to proto, protože jsem hodně špatný tipér a doufám, že to dopadne opačně. A běda, jestli mi to teď vyjde.“ (smích)

Karel Jarůšek, fotbalový trenér, bývalý ligový hráč: remíza 1:1

Zdeněk Valnoha, fotbalový trenér, bývalý ligový hráč: remíza 1:1

„Chorvatsko je kvalitní tým plný výborných hráčů. Po prvním zápase, kdy nás podržel brankář, musíme hlavně zkvalitnit obrannou fázi a potom máme šanci na solidní výsledek.“

David Kobylík, mistr Evropy do 21 let, fotbalový trenér: remíza 0:0

„Pro nás bod znamená postup a pro Chorvaty to není konec nadějí, jak si někdo myslí. Podle mě je dotlačíme do remízy a oni nebudou naštvaní. První duel prohráli jen o gól a v zádech mají zápas proti Skotsku. Když ho zvládnou, postoupí. V prvním zápase proti Anglii velký dojem neudělali. Pomalu jim končí slavná generace třicátníků, navíc po nabité koronavirové sezoně vypadají trochu unaveně. Ale pozor! Jakmile se dostanou do play-off, mohou být pro každého extrémně nebezpeční.“

Miloslav Machálek, fotbalový trenér: remíza 1:1

Stanislav levý, fotbalový trenér, bývalý reprezentant: výhra Česka 2:1

„Chorvaté mě v prvním utkání zklamali. Pokud i v pátek budou pokračovat v bezkrevném výkonu, nevidím žádný problém v tom, abychom je nemohli porazit. Samozřejmě soupeř je podle jmen favoritem, ale oproti roku 2018, kdy skončili druzí na mistrovství světa, mi připadají vyčichlí. Proti nám to budou mít o to těžší, že my máme hru založenou na bojovnosti, nasazení a organizaci.“

Václav Svěrkoš, bývalý reprezentant: remíza 1:1

„Myslím si, že to bude úplně jiný zápas než minule. Skotové hodně nakopávali, nebyli nijak kreativní, což se o Chorvatech říct určitě nedá. Abychom uspěli a urvali aspoň remízu, která by byla důležitá, musíme pokrýt zejména jejich zálohu, která umí vždy vymyslet něco nečekaného.“