Recept na zdravý nízkokalorický frgál z tortilly se stal velkým hitem u lidí, kteří chtějí zhubnout či si udržet skvělou figuru. S originální, jednoduchou a hlavně rychlou podobou slavného valašského koláče s tvarohovou náplní a mákem přišla paní Andrea Ondová z Pardubicka.

Zdravý frgál obsahuje díky tvarohu spoustu bílkovin. | Foto: se svolením Andrey Ondové

Když se před nedávnem ve facebookové skupině Hubneme a jíme zdravě s kalorickými tabulkami objevil recept na valašský frgál z tortilly, strhlo se kolem něj velké nadšení. Každý, kdo se pokouší formovat svou postavu, uvítá jakékoliv zpestření mnohdy fádního jídelníčku. Natož pak, když jde o sladkou dobrotu, která obsahuje spoustu bílkovin a jeho příprava zabere jen pár minut.

V tradiční receptuře je valašský frgál považován za kalorickou bombu. Je z kynutého těsta, obsahuje spoustu cukru i tučného másla. Koláč paní Ondové je už pak tak říkajíc doslova z jiného těsta.

Recept na tortilla frgál - dva kusy

Příprava frgálu z tortilly je velmi jednoduchá a zvládne ji i začínající kuchtík.

Potřebujete: Když na to přijde, každý si může frgál ochutit dle svého. Zdroj: se svolením Andrey Ondové

Dvě tortilly dle vašich preferencí (celozrnná nebo klasická)

Na tvarohovou náplň:

Dva měkké tvarohy

Dvě vejce

30 gramů vanilkového proteinového prášku

Čekankový sirup na doslazení

Na makovou náplň:

80 gramů mletého máku

250 mililitrů mléka

Čekankový sirup dle chuti

Na drobenku:

60 gramů drcených ovesných vloček

30 gramů másla

Sladidlo Erythritol

Hrst sekaných ořechů

Postup pečení:



Kulatou formu (například na cheesecake) vyložte papírem na pečení a položte na ni tortillu. Oba tvarohy vyšlehejte s vejci, proteinem a čekankovým sirupem. Množství sirupu volte dle své chuti. Na výrobu makové náplně uvařte mák v mléce až do zhoustnutí. Jakmile směs vychladne, přidejte ji na tvarohový základ. Můžete také libovolně kombinovat s domácí marmeládou, ovocem či povidly dle chuti. Na přípravu drobenky smíchejte drcené ovesné vločky se sladidlem, máslem a drcenými ořechy. Koláč zasypejte připravenou drobenkou a pečte při 180 °C cca 50 minut. Nechte vychladnout a můžete konzumovat.



Autorka k úspěchu svého receptu

Andrea Ondová je z ohlasu na svůj gastronomický nápad nadšená. „Vzhledem k tomu, že mě moc baví naše česká kuchyně, tak se snažím klasické recepty vždy upravovat do lehčí a výživnější formy. No a jakožto milovnice koláčů mě venku na procházce na čerstvém vzduchu napadla varianta odlehčeného frgálu na tortille,“ uvedla pro blog Kalorických tabulek Andrea Ondová.

Doplnila, že každý si ho může ozdobit a dát si na něj to, co má rád. „A to mě vlastně baví o to víc, protože ti, kteří už můj recept vyzkoušeli, sršeli skutečně úžasnými nápady. Každý jeden kus někým vyrobený získal tak svoji jedinečnost,“ těší autorku receptu, která pracuje jako ředitelka mateřské školy.

Autorka receptu na zdravý frgál Andrea Ondová: