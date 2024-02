I když se batátům říká sladké brambory, s bramborami nemají nic společného. Batáty pocházejí z Jižní Ameriky a mohou být až 5 kg těžké. Povijnice batátová patří do čeledi svlačcovitých a její kořenové hlízy si získávají čím dál větší oblibu i v české kuchyni. Batáty jsou navíc prospěšné pro zdraví očí, regulují krevní cukr, cholesterol, podporují imunitu, trávení, snižují riziko rakoviny. A i když jsou batáty sladké, jsou vhodné pro redukční dietu. Jak se dají batáty využít a je možné pěstovat je i doma?

Batáty neboli sladké brambory jsou prospěšné pro naše zdraví. | Foto: Shutterstock.com

Jak množit sladké brambory ve vodě:

Zdroj: Youtube

Dužina batátů má podle odrůd oranžovou, fialovou, žlutou nebo bílou barvu v závislosti na obsahu beta karotenu, který se v těle mění na vitamín A. Antioxidanty, které batáty obsahují, chrání buňky proti volným radikálům. Batáty mají i vysoký obsah draslíku, vitamínu B6, C a vlákniny. Pomáhají předcházet vzniku srdečních chorob a působí příznivě i na psychiku. Pokud budete chtít získat z těchto sladkých brambor co nejvíce živin, neloupejte je a jezte je i se slupkou. Jen je před vařením nebo pečením dobře vydrhněte.

Batáty jsou nasládlé a dají se použít k přípravě kaše, koláčů nebo pyré a také smažit nebo zapékat. Jsou vhodnou potravinou i pro diabetiky, protože pomáhají stabilizovat hladinu cukru v krvi a snižovat odolnost vůči inzulinu. Vyrostou vám i na balkoně nebo terase, pokud jim dáte dostatečně velkou nádobu o objemu alespoň 20 litrů.

Jak batáty prospívají zdraví

Nutriční terapeutka Nicola Shubrook na gastronomickém webu BBC Good food uvedla, že sladké brambory jsou vynikajícím doplňkem vyvážené stravy. „Mají vysoký obsah vlákniny, u které bylo prokázáno, že podporuje zdravý trávicí systém. Rostlinné steroly ve sladkých bramborách mohou být užitečné při prevenci a léčbě žaludečních vředů,“ dodala jeden z příkladů zdravotních benefitů batátů.

Povijnice batátová.Zdroj: Shutterstock.com

Studie Food & Nutrition Research zjistila, že fialové sladké brambory obsahují specifickou skupinu antioxidantů známých jako antokyany, u kterých bylo prokázáno, že jsou prospěšné pro oči.

Využití batátů

Sladké brambory mají v kuchyni velmi různorodé využití. Uvařené a nakrájené na kostičky je můžete přidávat například do polévek nebo salátů.

„Pro rychlé jídlo rozkrojte pečené batáty napůl a navrch dejte vařené fazole, brokolici a sýr feta nebo řecký jogurt. Šťouchané sladké brambory dochuťte trochou soli, pepře, koření nebo bylinek. Pro hladší konzistenci můžete přidat trochu vývaru nebo mléka. Dochuťte solí, pepřem, kořením nebo bylinkami dle libosti. A pokud máte chuť na pečené, umyjte a nakrájejte střední batáty na měsíčky, potřete olivovým olejem, posypte solí, bylinkami nebo kořením a rozprostřete v jedné vrstvě na plech. Pečte po dobu 25-35 minut, dokud vnitřky nezměknou a vnější strany nebudou křupavé,“ dává k dobru několik typů web The Harvard T. H. Chan School of Public Health.



Brambory nebo batáty?

Web Nutritics, který se zaněřuje na vyvážené stravování, porovnával běžné brambory a batáty.

„Není překvapením, že vařené batáty obsahují více než 14krát větší množství cukru než běžné vařené brambory. Většina cukru ve sladkých bramborách pochází ze sacharózy, menšinu tvoří glukóza a fruktóza. Batáty i brambory obsahují podobné množství vlákniny, ale vařené brambory obsahují téměř dvojnásobné množství škrobu ve srovnání s vařenými batáty. Pokud jde o mikroživiny, vařené batáty jsou na vrcholu, pokud jde o vitamín C, hořčík, vápník, železo a fosfor, zatímco běžné brambory vyhrávají, pokud jde o draslík, vitamín B1 a kyselinu listovou,“ uvedl výsledky srovnání Nutritics.

„Dále jsme porovnali pečené sladké brambory s pečenými bílými bramborami. V tomto případě byly kalorie, sacharidy a tuky vyšší ve sladkých bramborách, ale bílkoviny byly vyšší v bílých bramborách. Pečené batáty obsahovaly více než dvojnásobek vlákniny, méně škrobu, ale mnohem více cukru než běžné brambory,“ dodává web Nutritics.

Pěstování batátů

Batátům se daří i u nás a do jejich pěstování se pouštějí i zahrádkáři. „Pěstování opravdu není složité a jak zjišťujeme, i v našich podmínkách mají velký výnos. Co jsme tak počítali, průměrně sklízíme pětadvacet tun na hektar, takže by to pro zemědělce mohla být zajímavá alternativa,“ uvedla v Deníku Andrea Svobodová z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod.

Úspěšně vyklíčený batát:

Batáty můžete pěstovat v záhonu na zahradě podobně jako brambory, vyrostou vám ale i v dostatečně velké nádobě na balkoně. Hlízy, které můžete koupit v obchodě nebo přes internet, namočte na 24 hodin do vlažné vody a dejte je předklíčit.

Napíchejte je na špejle a dejte do sklenice s vodou tak, aby se nedotýkaly dna. Umístěte je na teplé a slunné místo a nezapomínejte minimálně každý druhý den měnit vodu. Když hlízám vyrostou kořeny, můžete je zasadit do květináče. Pěstovat se ale dají i bez předklíčení.

Recept na kuře s batáty a tymiánem

Receptů na využití batátů je mnoho. Můžete jejich plátky smažit na oleji jako chipsy, nebo je mírně osolené a potřené máslem upéct. Vyzkoušet můžete i recept na pečené kuře s batáty a tymiánem z iReceptáře.

Ingredience

500 g batátů

červená paprika

červená cibule

8 stroužků česneku

2 lžíce olivového oleje

tymián

sůl

4 kuřecí stehna

Postup

Čerstvé rozčtvrcené batáty uvaříme ve slané vodě, oloupeme a dáme vychladit. Nakrájíme je na hrubší plátky. Vložíme do vymaštěného pekáče a obložíme kuřecími stehýnky. Posolíme, opepříme, polijeme rozpuštěným máslem, pokapeme olivovým olejem, posypeme tymiánem a dáme do trouby péci. Podléváme trochou vývaru nebo horké vody. V troubě pečeme asi hodinu. Před koncem pečení přidáme stroužky česneku nasekané na plátky.

Batátové hranolky pečené v troubě:

Zdroj: Youtube

Recept na zázvorové sladké placky

Pokud chcete vyzkoušet zdravý recept na placky z batátů, které jsou nejen chutné, ale jsou také dobrým zdrojem vlákniny a vitamínů A a C, nabídl ho web Celeveland Clinic.

Ingredience

1 velký sladký brambor, oloupaný

1 středně velká cibule

2 lžičky strouhaného čerstvého zázvoru

¼ šálku náhražky vajec

¼ šálku celozrnné mouky

¼ lžičky prášku do pečiva

¼ lžičky soli

čerstvě mletý pepř

olej ve spreji

Postup

Nastrouhejte bramboru a cibuli a dejte do misky. Vmíchejte zázvor, náhražku vajec, mouku, prášek do pečiva, sůl a pepř. Postříkejte nepřilnavou pánev olejem a rozehřejte na středně nízkou teplotu. Na pánev nalijte čtvrt šálku bramborové směsi a každou placku přitlačte zadní částí špachtle. Opékejte 6-8 minut. Jakmile placky zespodu zhnědnou, obraťte je. Při otáčení placky postříkejte druhou stranu sprejem. Z pánve je vyndejte, když jsou opečené a lehce křupavé z obou stran a hned podávejte. Podle potřeby placky ohřejte v mikrovlnné troubě.