Květy bezu černého jsou učiněný zázrak. Na většině území Česka se ještě stále dají poslední zbytky rozvinutých květů nasbírat a využít pro zdravý domácí sirup. Jeho zásoby pak oceníte zejména v zimě. Výroba bezového sirupu je poměrně jednoduchá a jeho chuť bude za vynaložené úsilí velikou odměnou.

Uchovejte si chuť a vůni bezových květů na zimu. Sirup stojí jen trochu práce a výsledek je výborný. | Foto: Shutterstock

Bezový sirup, který na YouTube sklízí pochvalné komentáře, najdete v následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Bez černý začíná kvést už na konci května a většinou mu to vydrží až do poloviny července. Jeho smetanově bílé květy o sobě na dálku dávají vědet jemnou nasládlou vůní. Byl by hřích nedat si trochu práce a nezaklít ji do lahviček na sychravý podzim a zimu.



Uleví při kašli, bolesti i horečkách

Ideální volbou k uchování černého bezu je sirup, který vedle vůně ukrývá i účinnou úlevu při nachlazení, kašli nebo bolestech hlavy.

„Dosavadní výzkumy jsou slibné,“ píše na téma bez černý zdravotnický web Health a upřesňuje: „Vyplývá z nich, že produkty obsahující bez černý jsou prospěšné při léčbě infekcí dutin. Pomáhají snížit otok sliznice dýchacího ústrojí, podpořit odvodnění, zmírnit bolesti hlavy a ulevit ucpanému nosu."

Produkty z bezu mohou být podle webu Health užitečné i při léčbě chřipky: na základě jedné ze zmíněných studií píše, že lidé užívající produkty z černého bezu po dobu 48 hodin zaznamenali výrazné snížení příznaků, jako je kašel, horečka a bolesti svalů.

Květy černého bezu, nejlépe ty čerstvě rozvité, bývají v sezóně oblíbenou součástí letních limonád, někdo je dokonce smaží v těstíčku a podává pod názvem kosmatice, který znaly už naše naše babičky.

Pro uchování všech benefitů na další měsíce je ovšem nejlepší variantou bezový sirup. Není na něm nic složitého, potřebuje hlavně dost z květů co nejvíce prospěšných látek a ty pak zakonzervovat cukrem.

Jeden recept na bezový sirup je například na lifestylovém webu The Spruce Eats . „Sklízejte celá květenství čerstvě rozvitých krémově bílých kvítků, a nezapomeňte na keřích ponechat aspoň pár květů, aby si na bezinkách mohli v pozdním létě pochutnat ptáci,“ nabádá web s tím, že pokud jste líní jít na sběr nebo v okolí žádné bezové keře nemáte, lze na sirup použít i sušené květy, které jsou k dostání v bylinkářstvích.

Sirup z bezového květu

Ingredience: 20 až 25 bezových květů

4 citrony (šťáva i nastrouhaná kůra)

1 litr vody

1 kilogram krystalového cukru Postup: Opláchněte květy a pořádně je protřepejte, abyste odstranili veškerý hmyz a prach. Rozdělte květy na menší kousky a pečlivě proberte, aby mezi květy nezůstaly listy nebo stonky, které jsou toxické (pár kousků vás nezabije, ale prostě se jich zbavte). Ke květům přidejte citronovou šťávu a kůru. V jiném hrnci smíchejte vodu s cukrem a vyčkejte, až se rozpustí. Roztok pak přiveďte k varu. Horkou cukrovou vodu zalijte směs květů s citronem, promíchejte a nechte vychladnout. Nádobu s budoucím bezovým sirupem pak přikryjte a nechte při pokojové teplotě louhovat zhruba pět dní. Bezový sirup pak pečlivě přeceďte přes přes cedník vyložený mušelínem a rozdělte do čistě vymytých a vypařených lahviček. Bezový sirup bez další konzervace vydrží v lednici v uzavřené lahvičce přibližně měsíc. Pokud jste se činili a máte zásobu na pár měsíců, pak přiveďte hotový sirup opět k varu, nalijte do lahviček a ty pak částečně ponořené v hrnci s vařící vodou sterilizujte asi deset minut. V této variantě sirup skladovaný v chladu vydrží rok.

Pokud jste si vyrobili pořádnou zásobu bezového sirupu, nejspíš nebudete litovat. Kromě pár lžiček do podzimních čajů při nachlazení po něm můžete sáhnout pokaždé, když pečete, vyrábíte dezerty nebo občerstvení včetně drinků pro rodinu a hosty.

Nemusí skončit jen v čaji, inspirací je mnoho

Velkou vášeň pro bezový sirup má foodblogerka Chrissie Baker, která ho v sezoně vyrábí v opravdu velkém hrnci a na svém blogu The Busy Baker nabízí hned několik inspirací.

Jak využívá bezový sirup v kuchyni Chrissie Baker



Přidejte ho do perlivé vody , pro tu báječnou chuť, když už jsou bezy odkvetlé a nemůžete si udělat čerstvou limonádu.

, pro tu báječnou chuť, když už jsou bezy odkvetlé a nemůžete si udělat čerstvou limonádu. Kombinujte ho s proseccem , vznikne elegantní koktejlový drink s nezaměnitelnou chutí a vůní.

, vznikne elegantní s nezaměnitelnou chutí a vůní. Přilijte trochu bezového sirupu do vychlazené smetany těsně před šleháním nebo do máslového krému do nedělní rolády.

do nedělní rolády. Ochuťte trochou sirupu těsto na muffiny nebo koláčky.

nebo koláčky. Přidejte tu květinovou chuť a vůni do domácí zmrzliny.

