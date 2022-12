na těsto: 200 g pohankové mouky 50 g mandlové mouky 100 g třtinového cukru 120 g másla 1 ks vejce šťáva z 1/2 citronu 1 čajová lžička vanilkové

džem (ideálně rybízový, malinový)

pomletý třtinový cukr na posypání

Postup:

1. Všechny suroviny na těsto dáme do mísy a uhněteme nelepivé těsto. Hotové těsto zabalíme do potravinové fólie a dáme ho alespoň na hodinu do chladu.

2. Těsto vyjmeme alespoň 30 minut před válením, aby troška změklo.

3. Těsto vyválíme na průměr asi 2 mm a vykrajujeme z něj stejný počet plných tvarů a tvarů s otvorem.

4. Vykrojené koláčky ukládáme na plech vyložený pečícím papírem.

5. Pečeme je v předem vyhřáté troubě na 180 °C asi 8 minut.

6. Upečené koláčky necháme vychladnout.

7. Plné tvary potřeme džemem.

8. Tvary s otvorem nejprve posypeme pomletým třtinovým cukrem a poté jimi přikryjeme džemové poloviny.

9. Linecké koláčky chutnají nejlépe druhý den.

Pekne papkaj je slovenská rodinná značka. Tak jako každý rodič chtějí autoři blogu pro děti jen to nejlepší. Inspirujte se jídelníčkem s chutnými, jednoduchými a zdravými recepty, které pro vás vybíráme. Originální jídla zaujmou nejen děti, ale i dospělé. Recepty můžete sledovat také na Instagramu.