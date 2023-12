Zbylo vám při pečení hodně bílků? Dají se skvěle využít, přispívají i ke kráse

Také vám po vánočním pečení nebo po přípravě vaječného koňaku zbyly v ledničce vaječné bílky? Občas se stane, že tam zůstanou tak dlouho, až nakonec nezbude, než je vyhodit. To by ale byla velká škoda, protože bílky obsahují řadu zdraví prospěšných látek a navíc poskytují mnoho možností, jak je při vaření či pečení využít. Proč jsou bílky zdravé? A jak zbylé vaječné bílky co nejlépe zužitkovat?

Zbylé vaječné bílky můžete využít na mnoho způsobů. | Foto: Shutterstock