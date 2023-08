Sezona borůvek se vyznačuje modrými pusami sběračů a hlavně spoustou borůvkových dobrot. V našich zeměpisných šířkách jsou asi nejmilovanější pochoutkou knedlíky plněné borůvkami a sypané tvarohem se spoustou rozpuštěného voňavého másla. Vedle klasických kynutých a tvarohových borůvkových knedlíků si můžeme uvařit také borůvkové knedlíky z odpalovaného těsta, hrníčkové knedlíky s borůvkami, ale i knedlíčky bez borůvek, které doplňuje borůvkový přeliv zvaný žahour. Receptem nám přispěla také vítězka soutěže Peče celá země Petra Burianová.

Sezona borůvkových knedlíků přináší jejich milovníkům mnoho radosti. | Foto: Foto se souhlasem Petra Mikesky

Borůvky nejsou jen chutné: malé modré kuličky obsahují množství zdraví prospěšných látek. Poskytnou nám antioxidanty, které pomáhají chránit před rakovinou, třísloviny, bioflaonoidy, ovocné cukry a spoustu vitaminů. Pomáhají snižovat hladinu cholesterolu a cukru v krvi, a kromě toho toho dodají tělu hořčík, mangan, železo, měď nebo zinek.

Borůvkové knedlíky na páře:

Zdroj: Youtube

CO SI V ČLÁNKU PŘEČTETE:

* Borůvkové knedlíky podle Petry Burianové

* Tvarohové knedlíky s borůvkami

* Borůvkové knedlíky z odpalovaného těsta

Pokud budete konzumovat borůvky pravidelně, pomohou vám zpomalit proces stárnutí a pomohou také v boji proti nejčastějším civilizačním chorobám, jako je vysoký krevní tlak, obezita a diabetes, a možná vám i zlepší zrak.

Napařené knedlíky s borůvkami podle Petry Burianové

Kynuté borůvkové knedlíky jsou velká dobrota. Jejich příprava není náročná, musíte je však pečlivě zabalit, aby se knedlíky nesrazily, nebo nepraskly a vy pak z toho nebyli smutní.

Můžete si vybrat mezi vařením ve vroucí vodě a v páře. Pokud dáte přednost vodě, musí vřít jen velmi mírně a po uvaření nezapomeňte knedlíky trochu propíchnout, aby zevnitř vyšla pára a knedlíky se postupně nesrazily. Knedlíky vařené v páře propíchnutí nepotřebují.



Nahrává se anketa …

Nadýchané kynuté těsto se k borůvkám hodí, když se vše povede, jsou knedlíky jako obláček. Přesně takové si můžete připravit podle receptu vítězky soutěže Peče celá země a autorky úspěšných kuchařek Petry Burianové.

Její rodina si na ovocné knedlíky potrpí. Jak je pro ni připravuje? "Borůvky v napařeném těstě, meruňky v odpalovaném, jahody v tvarohovém, švestky v bramborovém a blumy v nudlovém," vyjmenovala Petra Burianová. Pro čtenáře Deníku vybrala napařené knedlíky s borůvkami.

Na těsto budeme potřebovat:

500 g polohrubé mouky

½ kostky čerstvého droždí

špetka soli

lžička cukru krupice

1 vejce

250 ml vlažné vody

Na náplň:

hrst lesních borůvek

cukr krupice na doslazení

máslo na potírání

Na dokončení a servírování:

zakysaná smetana

moučkový cukr

strouhaný perník

přepuštěné máslo

Na žahour:

500 g borůvek

50 g cukru krupice

125 g mléka

1 lžíce hladké mouky

Postup:

Zaděláme kynuté těsto. Sypké suroviny promícháme v míse. Droždí rozdrobíme a promícháme s troškou vody. Přidáme s ostatními surovinami k mouce a vypracujeme těsto, které necháme zakryté asi 30 minut kynout.

Poté ho rozdělíme na 8 - 10 dílů a bochánky necháme pod utěrkou dalších 10 minut nakynout. Poté je roztáhneme do placek, naplníme a zabalíme. Pod utěrkou necháme znovu chvilku kynout.

Mezitím si připravíme hrnec, vodu a pařáček. Jakmile začne voda vřít, vložíme na pařáček utěrku složenou na čtverec, knedlíky potřeme máslem a vložíme do páry vždy po třech kusech, aby se nedotýkaly. Vařením hodně nabudou. Zvolte větší hrnec nebo zmenšete velikost knedlíků.

Vaříme asi 12 až 15 minut a po vytažení opět potřeme nejlépe přepuštěným máslem.

Dokončení:

Podávat můžeme s čímkoli. U nás se vaří borůvkový žahour, což je vlastně borůvková omáčka. Borůvky rozvaříme, osladíme a zahustíme mlékem s rozkloktanou moukou. Chvilku povaříme do zhoustnutí. Můžeme ochutit skořicí.

Žahour nalijeme do talíře, položíme knedlík a posypeme strouhaným perníkem. Lze přidat zakysanou smetanu a cukr, ale hlavně zalijeme ještě pořádně máslem.

Napařený borůvkový knedlík sypaný perníkem podle receptu vítězky soutěže Peče celé Česko Petry Burianové.Zdroj: se souhlasem Petry Burianové

Tvarohové knedlíky s borůvkami

Plněné ovocné knedlíky z tvarohového těsta jsou výborné, jejich příprava netrvá dlouho a zvládnou je i začátečníci. Kuchařky a kuchaři by se však měli vyhnout tvarohu ve vaničce a raději vsadit na tvaroh „kostkový“.

„Při zpracovávání by tvaroh neměl mít moc tekutiny, aby těsto nebylo moc řídké. Nechte ho proto případně vykapat v cedníku nebo namočené a vyždímané utěrce,“ radí kuchař Roman Paulus na webu Prima Fresh.

Ovocné knedlíky z tvarohového těsta chtějí na počátku vaření hodně vroucí vodu, ale pak je třeba var rázně ztlumit.

Co budeme potřebovat

2 kostky měkkého tvarohu

2 vejce

borůvky

sůl

4 lžíce moučkového cukru

strouhanka ze 4 rohlíků

pšeničná hrubá mouka na zahuštění

Ovocná omáčka:

1 l borůvek

100 g cukru

mléko

mouka

Postup:

V míse smíchejte tvaroh s vejci, cukrem, solí a nasypte tolik strouhanky a hrubé mouky, aby se z těsta daly tvarovat knedlíčky. Ty naplňte borůvkami a hoďte do vroucí vody. Povařte zhruba 5 minut.

VIDEO: Melounové hody. Obří želvy si v pražské zoo pochutnaly na dobrotě

Mezitím si připravte ovocnou omáčku rozvařte litr borůvek, 100 g cukru a přelijte šálkem mléka s rozkvedlanou moukou. Vařte, dokud směs nezhoustne.

Hotové knedlíčky vylovte z vody a naservírujte na talíř. Přelijte je ovocnou omáčkou a posypte strouhaným tvrdým tvarohem. Zdroj: iGurmet

Borůvkové knedlíky z odpalovaného těsta

Někdy se stane, že potřebujete ovocné knedlíky připravit rychle, jenže kynuté těsto je časově náročnější, tvaroh došel, a protože je léto, máte k dispozici jen nové brambory, a z těch by to byla sázka do loterie. Tehdy přichází ke slovu odpalované těsto.

Rada hospodyněk z něj má respekt, ale ve skutečnosti to není žádná věda. Odpalované těsto na knedlíky je malinko jiné než těsto na větrníky, ale postup je stejný.

Co budeme potřebovat

450 gramů borůvek

350 gramů pšeničné hrubé mouky

3 dcl mléka

1 větší nebo 2 menší vejce

40 g másla

sůl

mouka na vál

moučkový cukr na posypání

Na ozdobení

400 g zakysané smetany

2 sáčky vanilkového cukru

2 lžičky vanilkového pudinkového prášku

špetka mleté skořice

Postup:

Do kastrolu dáme vařit mléko, přidáme špetku soli, máslo a přivedeme k varu. Přisypeme mouku a důkladně mícháme, aby se nevytvořily hrudky. Za stálého míchání dále vaříme (odpalujeme), až je těsto bílé a nelepí se na dno ani stěny.

Připravenou hmotu přeložíme do mísy a necháme za občasného promíchání téměř vychladnout. Pak do ní přidáme vejce a důkladně je zapracujeme. Vzniklé těsto by nemělo být příliš řídké.

Naplněné knedlíky můžeme zamrazit. Před podáváním je ještě zmrzlé vhoďte do vroucí vody a vařte 10 až 15 minut.

Připravené hladké těsto přeložíme na vál poprášený moukou a rozválíme ho na plát. Nakrájíme ho rádýlkem nebo ostrým nožem na stejně velké čtverečky.

Do středu každého dáme malou hromádku borůvek (zbylé borůvky si necháme na omáčku). Protilehlé rohy těsta spojíme nad náplní a v dlaních těsto zakulatíme do knedlíků. Vhodíme je do hrnce s mírně osolenou vroucí vodou, opatrně promícháme a vaříme asi 6 – 7 minut.

Majitel jediné borůvkové farmy na Vysočině: Borůvky miluje každý

Zbylé borůvky nasypeme do kastrůlku, podlijeme je trochou vody a dáme vařit. Pudinkový prášek rozmícháme v trošce studené vody, vmícháme do rozvařených borůvek, krátce povaříme do zhoustnutí a omáčku dochutíme vanilinovým cukrem a skořicí.

Uvařené knedlíky vyjmeme z vody děrovanou naběračkou, rozdělíme je na talíře, přelijeme je zakysanou smetanou a teplou borůvkovou omáčkou, posypeme moučkovým cukrem a ihned podáváme. Knedlíky jsou výborné i bez omáčky, posypané strouhaným tvrdým tvarohem, opraženými mandlovými lupínky a cukrem a přelité rozpuštěným máslem. Zdroj: iGurmet