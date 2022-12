Možná vás to překvapí, ale každá vánočka je trochu jiná. V časopisu Gurmet jsme jich za ty roky vyzkoušeli a ochutnali opravdu hodně a každá měla něco do sebe – jedna byla rychlá a snadná, s další se hůř pracovalo, ale ta chuť. Jiná voněla kořením, další byla plná rumu a jednou jsme pekli i vánočku inspirovanou brioškovým těstem, do které se velmi pomalu zapracovávalo obrovské množství másla.