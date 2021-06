Budeme potřebovat

Na těsto:

5 vajec

250 g polohrubé mouky

180 g cukru krupice

2 lžíce kakaa

špetka soli

1 prášek do pečiva

1 vanilkový cukr

1 lžička skořice

100 g másla

100 ml mléka

Na náplň:

1 tvaroh ve vaničce

1 tvaroh v alobalu

1 vejce

5 lžic mléka

1 vanilkový puding (jen pytlík, nevařit)

3 lžíce cukru moučka (můžete dát i citronovou kůru)

Postup:

Nejprve vajíčka oddělte do dvou misek na bílky a žloutky. Zapněte si troubu na 175 °C. Bílky vyšlehejte se špetkou soli do sněhu a dejte misku bokem.

Do misky se žloutky přidejte cukr, vanilkový cukr a šlehejte do pěny (směs zesvětlá). Poté přišlehávejte rozpuštěné vychladlé máslo (ať není horké) a mléko. Nakonec i mouku předem smíchanou s kypřicím práškem, kakaem a skořicí. Nyní po částech stěrkou vmíchejte i našlehaný sníh z bílků.

Těsto nalijte na klasický plech s vyšším okrajem, který jste si předem vymazali máslem a vysypali polohrubou moukou, a zarovnejte.

Do misky dejte tvarohy, přidejte vejce, mléko, vysypte vanilkový puding, trošku cukru moučka, popřípadě i citronovou kůru a prošlehněte. Tvarohovou náplň dejte do pevnějšího sáčku a ustřihněte roh (nebo do cukrářského sáčku s kulatou špičkou) a naneste na kakaové těsto, v pruzích do kříže, jako na fotce. Můžete si to i zjednodušit a jen po lžicích dávat na těsto.

Dejte péct na 175 °C (jen horní spodní ohřev, bez horkovzduchu) cca 15-20 minut - do propečena (zkuste špejlí), ale dejte pozor, ať to zbytečně nepřesušíte. Po vytažení z trouby nechte buchtu vychladnout na mřížce nebo na prkénku.

