Fusilli s chorizem či cannelloni plněné špenátem. Nabízíme skvělé recepty

Vyměňte zbytečně strávený čas v kuchyni za procházku přírodou nebo relax na zahradě. Načerpejte inspiraci z našich jednoduchých receptů. Z běžných surovin do půl hodiny vykouzlíte vynikající těstoviny.

Léto přeje rychlým receptům, které nevyžadují náročnou přípravu. K takovým bezesporu patří recepty na těstoviny, původně pocházející z prosluněných italských měst, kde je horko a kde místní hospodyňky vědí, jak si zkrátit čas v kuchyni a přitom nezklamat své strávníky.

Mnozí si těstoviny mylně spojují pouze se zimními měsíci. Se vzrůstající teplotou však stačí obměnit přísady a odlehčené jídlo je na světě – místo červeného masa použít rybu či kuře, smetanový základ zase vyměnit za rajčatové pyré nebo směs letní zeleniny. Máte mouku, vejce a pár minut navíc? Pusťte se do domácích těstovin!

TIP:

Škola vaření Ola Kala vypsala nové kurzy vaření. 23. září vás za 2450 korun na osobu naučí připravovat domácí těstoviny, plnit je a dochucovat dalšími surovinami.

Připravte si potravinářskou fólii, dostatek místa a mouky k poprášení. Receptů existuje hned několik, některé uvádějí sůl či olej, pro účely přípravy fettuccine, lasagní či raviol vám postačí ten základní. Pravdou je, že neexistujte dokonalý recept – těstoviny, stejně jako buchty nebo další těsta, mají mnoho podob i chutí. Bez mouky a vody se však neobejdete, tyto dvě přísady spolu vytvářejí lepek, důležitou látku, která dodává těstovinám pružnost a která se aktivuje řádným hnětením.

Existují samozřejmě i bezlepkové varianty, obecně se ale těsto připravuje ze semolinové, jemné pšeničné mouky typu 00 nebo z kombinace obou. Vystačíte si také s hladkou pšeničnou nebo s celozrnnou moukou, díky které budou mít těstoviny jemnou ořechovou chuť.

Ke 400 gramům mouky přidejte čtyři celá vejce a zhruba dvě lžíce vody, aby vzniklo hutné, nelepivé těsto. Zabalte jej do fólie a nechte v lednici odpočinout asi 30 minut. Pak je rozválejte a rozkrájejte do vybraných tvarů.

Na trhu najdete spoustu přístrojů na výrobu těstovin, které vám usnadní práci – od robotu s nástavci, až po sušičky, strojky a vykrajovače. Pokud však nechcete ze začátku do speciálního vybavení investovat, s trochou píle si vystačíte i s nožem a válečkem.

Hotové těstoviny ještě posypejte moukou, aby se k sobě nepřilepily, a vařte ve vroucí osolené vodě 2–3 minuty. Doplňte je masem, bílým vínem, čerstvou zeleninou či sýrem, báječně budou chutnat také s čerstvými bylinkami, ořechovým pestem, chilli papričkami a olivovým olejem. Voilá!

Brokolicové orecchiettePro 4 osoby, 30 minut



Suroviny: 350 g brokolicých růžiček + několik růžiček k dozdobení, 230 g těstovin orecchiette nebo jiných krátkých těstovin, 2 lžíce olivového oleje, 6 stroužků česneku, 1–2 sardelová filátka (zbavená kostiček, nemusí být), 500 ml zeleninového či kuřecího vývaru, 220 g parmazánu nebo sýru pecorino, chilli vločky, mořská sůl a čerstvě mletý pepř k dochucení, 1 lžička citronové kůry, hrst čerstvé bazalky, olivy kalamata k dozdobení olivy (nemusí být)



Postup: Brokolicové růžičky vařte v páře, dokud nezměknout. Odložte stranou. Těstoviny uvařte podle návodu na obalu. Ve větší pánvi na oleji opečte česnek s chilli, potrvá to 2–3 minuty. Přidejte větší část brokolice (několik růžiček si ponechte na závěrečné zdobení), sardelky, sůl, pepř a vývar. Vařte na mírném plameni a měchačkou rozbíjejte růžičky. Po zhruba 15 minutách byste z vývaru měli mít hustou brokolicovou omáčku. Vmíchejte najemno nastrouhaný sýr, promíchejte, případně nařeďte vodou z hrnce, kde se vařily těstoviny. Před podáváním dochuťte kořením, bazalkou a citronovou kůrou a talíře dozdobte růžičkami a olivami.

Špagety s mořskými plodyPro 4 osoby, 30 minut, bez laktózy



Suroviny: 500 g špaget, 200 ml suchého bílého vína, 6 plátků uzené libové slaniny, 500 g srdcovek, slávek, zaděnek, tapesek (vongole) nebo směsi mušlí, 400 g malých chobotnic, 400 g tygřích krevet, 1 šalotka, 2 stroužky česneku, olivový olej dle potřeby, špetka šafránu nebo několik snítek sušeného tymiánu, hrst čerstvé hladkolisté petrželky, mořská sůl a čerstvě mletý pepř



Postup: Otevřené mušle poklepejte, pokud se sami neuzavřou, vyhoďte je. Uzavřené mušle očistěte kartáčkem pod studenou tekoucí vodou. Krevetám ulomte hlavy v opačném směru, než jsou stočené. Sloupněte krunýř, odstraňte střívko a opláchněte je. Chobotnicím uřízněte hlavu a nařízněte ji tak, abyste ji mohli obrátit vnitřní stranou ven. Vyjměte měkké části, abyste získali čistý klobouček. Pomocí tlačení z centra chapadel vymáčkněte oko s inkoustem. Omyjte a pokrájejte na menší kousky, je-li potřeba. Ve větším hrnci svařte víno s pokrájenou šalotkou, česnekem a šafránem či tymiánem. Vařte na vyšší plamen asi 1 minutu, než se zelenina s kořením rozvoní, a pak přidejte mušle, chobotnice a tygří krevety v tomto pořadí. Zakryjte hrnec pokličkou a vařte asi 5 minut. Mezitím uvařte špagety podle návodu na obalu a na pánvi opečte slaninu, kterou jste si předem nakrájeli na 1 cm dlouhé plátky. Do pánve přidejte uvařené mořské plody, promíchejte se slaninou a opékejte další 2–3 minuty, dokud se neotevřou všechny mušle. Neotevřené vyhoďte. Poté přidejte uvařené špagety, pokrájenou petrželku a několik kapek oleje. Osolte, opepřete, servírujte teplé.



Fusilli s chorizem, chilli a fazolkamiPro 4 osoby, 25 minut, bez laktózy



Suroviny: 800 g cherry rajčátek, 400 g krátkým těstovin (my použili fusilli), 200 g zelených fazolek, 150 g čerstvého choriza, hrst černých oliv (nemusí být), 150 g červené papriky, kůra a šťáva z 1 bio citronu, ½ lžičky drceného chilli, 3 větvičky tymiánu, pár snítek čerstvého oregana, olivový olej dle potřeby, mořská sůl a čerstvě mletý pepř



Postup: Předehřejte troubu na 170 °C. Na plech vyložený pečicím papírem vsypte omytá rajčata, zakápněte je pár kapkami olivového oleje a dejte péct asi na 20–25 minut. Mezitím uvařte těstoviny podle návodu na obalu. V menším hrnci přiveďte vodu k varu, přidejte fazolky a blanšírujte 2–3 minuty, pak přeceďte pod studenou tekoucí vodou. Odstraňte z choriza střívko a měkké maso přendejte na rozehřátou pánev s olejem. Opékejte několik minut a hrudky přitom drťte vařečkou. Přidejte pokrájené papriky a až změknou, vsypte těstoviny s pár lžícemi vody, fazolky, bylinky, citronovou kůru a šťávu, sůl a pepř. Před podáváním těstoviny smíchejte s olivami a upečenými rajčátky.

Cannelloni plněné špenátem a ricottouPro 4 osoby, 1 hodina, bez masa



Suroviny: 500 g špenátových listů, 200g balení ricotty, 1 velké vejce, 12 lžic strouhaného parmazánu, 8 těstovin cannelloni, špetka muškátového oříšku, 4 plátky másla, mořská sůl a čerstvě mletý pepř; NA BEŠAMEL: 500 ml mléka, 2 bobkové listy, špetka muškátového oříšku, sůl a bílý pepř, 40 g másla, 40 g hladké mouky



Postup: V kastrolu rozpusťte máslo a přisypejte mouku. Nechte zasmahnout. Přilijte mléko a zbylé ingredience a za stálého míchání vařte asi 15 minut, aby bešamel zhoustl. Dejte stranou. Předehřejte troubu na 200 °C a uvařte těstoviny podle návodu na obalu (přecedit je můžete o minutu až dvě dříve). Omytý špenát spařte ve vroucí vodě do změknutí. Přeceďte a vymačkejte z něj všechnu přebytečnou vodu. Nakrájejte ho najemno a přidejte spolu s ricottou, vejcem, 8 lžícemi parmazánu, solí, pepřem a muškátovým oříškem do velké mísy. Promíchejte. Směsí rovnoměrně plňte uvařené a zchladlé těstoviny. Cannelloni přendejte do máslem vymazané formy, přelijte zhruba 400 ml bešamelu, posypejte zbylým parmazánem a dejte péct na 15 až 20 minut.