Ukázal to výzkum vědců z Univerzity v Illinois. Ti v rámci experimentu krmili skupiny prasat čtyřmi druhy hamburgerů – hovězími, vepřovými, sójovými a hrachovými. Poté vyhodnocovali stravitelnost jednotlivých esenciálních aminokyselin obsažených v masových i vegetariánských plátcích.

Lidský organismus totiž k růstu svaloviny využívá esenciální aminokyseliny obsažené v bílkovinách. A různé zdroje bílkovin přirozeně obsahují odlišné aminokyseliny, lišící se mezi sebou koncentrovaností i stravitelností.

Důležité není jen to, co sníme, ale také kdy to sníme, upozorňuje Eva Cikrytová

Obě živočišné verze karbanátku se ukázaly být „vynikajícím zdrojem bílkovin“ pro lidi všech věkových kategorií, když dosáhly více než stobodového skóre stravitelných esenciálních aminokyselin. Sójový burger výzkumníci vyhodnotili jako vynikající zdroj bílkovin pro osoby starší tří let, hrachový burger pak jako dobrý zdroj bílkovin pro osoby starší tří let.

Potvrdili tedy závěry dřívějších experimentů, podle kterých dosahují živočišné proteiny vyššího aminokyselinového skóre než rostlinné.

V další fázi výzkumu vědci podávali prasatům burgery kompletní, tedy i s houskou. Jelikož obiloviny obecně vykazují nízkou kvalitu bílkovin, aminokyselinové skóre u všech testovaných burgerů pokleslo. Zatímco u vepřového a hovězího se stále drželo nad stovkou (hodnoty 107 a 105), sójový dosáhl pouze 86 bodů.

Znamená to, že pokud si pochutnáváte na vegetariánském burgeru a chcete do sebe dostat stejné množství esenciálních aminokyselin jako v případě masa, musíte si dát o 15 procent větší porci. A kdo víc jí, ten do sebe cpe větší množství kalorií…

Skotský vánoční burger? Fastfoodová Babylonská věž

„Nedostatečný příjem aminokyselin je rizikem zvláště pro děti, dospívající, kojící ženy a seniory. Výsledky experimentu demonstrují důležitost začlenění živočišných bílkovin do stravy těchto věkových skupin,“ uvedl ve studii publikované v European Journal of Nutrition profesor illinoiské univerzity Hans H. Stein.

Podle něj je tento poznatek důležitý především pro rozvojové země, v nichž má významná část dětí omezený přístup ke konzumaci živočišných bílkovin. To v některých případech může vést až k nedostatečnému mozkovému vývoji.