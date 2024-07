Celeru si lidé moc nepovažují. A přitom je to zdroj vitaminů i minerálů, který má řadu prospěšných účinků na lidský organismus. Zdravý je jak celer bulvový, tak celer řapíkatý. Navíc jde o nízkokalorickou potravinu, takže se výborně hodí do jídelníčku lidí, kteří usilují o zhubnutí. Podle některých výzkumů při konzumaci celeru dokonce spálíte víc kalorií, než jich přijmete. Tato křupavá zelenina navíc dokáže zahnat chuť na sladké.

Celerové smoothie:

Celer je nabitý živinami

Celer se v oblasti Středomoří pěstoval už od starověku a postupně se rozšířil do dalších částí Evropy i na jiné světadíly. Lidé jej využívali nejen jako potravinu, ale také jako léčebný prostředek, protože si povšimli jeho prokazatelných účinků na zdraví.

Celer má jemnou chuť i vůni a v kuchyni má všestranné využití. Jak bulvy, tak řapíky jsou skvělé v polévkách i jako příloha, hodí se do pomazánek, salátů či dipů. Ale křupavý celer nakrájený na tyčinky je výborný i jen tak syrový.



Kdo váhá nad konzumací celeru, měl by vědět, že jeho tělu poskytne mimo jiné vitaminy A, C, D, E a K i vitaminy skupiny B, ale také vápník, měď, železo, hořčík, fosfor, křemík, draslík, sodík a zinek.

Tato zelenina vyniká mnoha zajímavými zdravotními účinky, ale v posledních letech se často hovoří o jejím vlivu na hubnutí. Má totiž vysoký obsah vlákniny a živin a naopak nízký obsah kalorií. Řapíkatý celer navíc obsahuje 95 procent vody.

Více kalorií spálíte, než sníte

Celer bývá řazen mezi takzvaná negativně kalorická jídla, což jsou potraviny, které spalují více kalorií, než obsahují a jsou považovány za velký přínos v boji s nadváhou. Měl to potvrdit například pokus, kdy vědci z univerzitních nemocnic a university ve Warwicku umístili známého britského šéfkuchaře a televizního moderátora Matta Tebbutta do metabolické komory, která měřila přijaté a spálené kalorie.

Negativně kalorickými potravinami jsou podle některých odborníků také mandle, jablka, bobuloviny, citrusy, brokolice, zelí, květák, okurka, zelená listová zelenina, houby a lilek.

V komoře muž konzumoval celer v různých podobách po dobu dvanácti hodin. Jak syrový celer, tak celerové smoothie obsahovalo 53 kalorií. Tebbut však spálil 72 kalorií při konzumaci syrového celeru a 112 kalorií při pití smoothie.

„V obou případech spálil trávením celeru více kalorií, než celer obsahoval,“ uvedli autoři pokusu.

Podle tohoto pokusu by měl být celer ideální potravinou pro hubnutí, protože obsahuje méně kalorií, než tělo potřebuje k jejich strávení.

„Jídla s negativními kaloriemi mohou vašemu tělu pomoci spalovat tuk a zhubnout. Mohou zvýšit rychlost, jakou vaše tělo spaluje kalorie, dočasně i dlouhodobě. A mohou vám pomoci cítit se sytí poté, co je sníte,“ uvedl šéfkuchař Rocco DiSpirito ve své knize Negativní kalorická dieta.

Ne všichni však se zařazením celeru mezi tyto potraviny souhlasí. „Nenechte se zmást tolik propagovaným tvrzením, že celer je potravina s takzvaně negativními kaloriemi – není,“ oponuje web BBC GoodFood, který se věnuje zdravému stravování.

Jak celerové řapíky, tak celerové bulvy jsou velmi zdravé.

Zelenina vhodná pro hubnutí

Na čem se však odborníci shodnou, je fakt, že celer je velmi vhodnou potravinou pro lidi, kteří chtějí zhubnout. „Obsah vlákniny a vody vás může pomoci zasytit, takže v krátkodobém horizontu vydržíte bez potřeby dalšího jídla,“ podotýká BBC GoodFood.

Celer také pomáhá snížit chuť na sladké. Pokud si jej tedy dopřejete jako křupavou a chutnou svačinku, zaženete nejen hlad, ale i pokušení dodat tělu nežádoucí cukry.

Další prospěšnou vlastností celeru je jeho přirozený diuretický účinek. Listy, které lidé často vyhazují, jsou totiž nejen protizánětlivé, ale také močopudné, takže zbavují tělo přebytečné vody a ještě mu dodají důležité vitaminy.

Celer navíc velmi příznivě působí na lidský metabolismus. Vláknina, kterou obsahuje, je blahodárná pro zdraví střev, takže napomáhá pravidelnému vyprazdňování. Zdravá zelenina má i další benefity. „Obsahuje antioxidační a protizánětlivé živiny, takže nabízí ochranu celému trávicímu traktu,“ upozorňuje web pro zdravý životní styl PharmEasy.

Řapíkatý celer:

Celerová šťáva je hit

Už nějakou dobu je velkým hitem pití šťávy z řapíkatého celeru. Kromě jiných zdravotních přínosů se má za to, že podporuje hubnutí.

„Její zastánci tvrdí, že každodenní ranní pití asi 500 mililitrů celerové šťávy rozkládá a rozpouští tukové buňky uložené ve vašich játrech. Toto tvrzení však postrádá vědecké důkazy a vyžaduje další výzkum,“ uvádí portál Healthline zaměřený na zdravotní problematiku.

Je však důležité si uvědomit, že celerová šťáva si zachová většinu živin, ale zpravidla přijde o vlákninu, která je pro lidské tělo velmi prospěšná.

To však nevylučuje možnost, že celerová šťáva podporuje hubnutí jinými způsoby. Má totiž relativně nízký obsah kalorií, a pokud ve vašem jídelníčku nahradí slazenou kávu nebo sladké limonády, určitě to bude dobrá volba.

„Navíc pití nízkokalorických nápojů, jako je celerová šťáva, před jídlem může podpořit plnost a pomoci vám sníst celkově méně kalorií,“ dodává Healthline.

Podle BBC GoodFood doporučená denní dávka představuje 150 mililitrů celerové šťávy. „Její užívání jako součást pestré, vyvážené stravy může pomoci podpořit hydrataci organismu,“ uvádí web.

Zdravotní účinky celeru: Snižuje hladinu cholesterolu.

Bojuje s vysokým krevním tlakem.

Detoxikuje organismus.

Reguluje hormony, zvyšuje plodnost, bojuje proti impotenci.

Je to účinné projímadlo.

Má protirakovinný účinek.

Zlepšuje funkci ledvin, brání vzniku ledvinových kamenů.

Napomáhá hubnutí, snižuje chuť na sladké.

Zklidňuje nervový systém.

Bojuje s nespavostí.

Příliš velké množství celeru může škodit

I ke konzumaci celeru je však potřeba přistupovat s rozumem, protože všeho moc škodí. Pokud totiž budete jíst příliš mnoho celeru, můžete si přivodit nadýmání nebo plynatost.

„Celer má vysokou hladinu sloučeniny manitolu, která může způsobit dehydrataci, narušit rovnováhu hladin sodíku ve vašem těle a způsobit další problémy,“ varuje zdravotnický portál WebMD.

Ani s pitím celerové šťávy by to nikdo neměl přehánět. Pokud ji budete pít v nadměrném množství, vaše pokožka by mohla být citlivější na sluneční záření.

„Celer obsahuje toxiny, které zvyšují citlivost kůže na sluneční světlo včetně UV záření. V kombinaci s vystavením pokožky slunci mohou tyto sloučeniny vést ke vzniku vážných kožních problémů, jako jsou těžké spáleniny, vitiligo, stařecké skvrny a dokonce rakovina kůže,“ informuje portál Health.